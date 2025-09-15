Okrenula se duhovnoj glazbi: Albina zapjevala u čast djevojčici koja je stradala u zagrebačkom potresu

Večer slavljenja u čast Anamarije Carević održana je jučer, 14. rujna 2025., na Jordanovcu, ispred Fakulteta filozofije i religijskih znanosti. Zaklada "Anamarija Carević" okupila je brojne vjernike, prijatelje, donatore i ljude dobre volje na večeri ispunjenoj glazbom, molitvom i zajedništvom.

Ujedno, ovom večeri obilježen je Anamarijin rođendan – u kolovozu bi napunila 21 godinu.

Na pozornici su nastupili: Vanessa Mioč, Albina Grčić, fra Marin Karačić te zbor Izvor iz Župe sv. Josipa, a u našoj galeriji pogledajte kako je koncert izgledao.

Podsjetimo, Anamarija Carević bila je trinaestogodišnja djevojčica koja je tragično stradala tijekom razornog potresa u Zagrebu, koji je pogodio grad 22. ožujka 2020. godine.