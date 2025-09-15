Dress code u Međimurju su uske traperice i kožne jakne: Zgodne cure prošetale uz Dravu

Sunčan dan mnogi su iskoristili za šetnju Marinom uz rijeku Dravu – mjestom koje uvijek privlači zaljubljenike u prirodu i mirne trenutke.

Drava je i ovoga puta bila savršena kulisa: tiha i smirujuća, uz povremeni šum valova koji je stvarao ugođaj za šetnju i druženje. Posjetitelji svih generacija mogli su se vidjeti duž obale: obitelji s djecom, parovi u laganoj šetnji, rekreativci u brzom hodu ili trčanju.

Ugodno vrijeme, lagani povjetarac i idealna temperatura dodatno su upotpunili dojam, a Marina je još jednom potvrdila status omiljenog okupljališta.

Pogledajte našu fotogaleriju i osjetite djelić subotnje atmosfere uz Dravu!