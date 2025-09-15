Što kažete, je li im godilo? Pogledajte kako izgledaju zastupnici nakon dva mjeseca odmora

Nakon dvomjesečne ljetne stanke, zastupnici su se vratili u saborske klupe. Na rasporedu je u ponedjeljak bio aktualac, pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i članovima Vlade postavio je 41 saborski zastupnik, a prva je to učinila nezavisna zastupnica Boška Ban dok će posljednji biti nezavisni Josip Jurčević.

Zasjedanje Sabora počelo je himnom, a nakon toga uslijedila je minuta šutnje. Uoči zasjedanja ispred zgrade Sabora okupila se nekolicina prosvjednika s transparentom na kojem piše: "Prekinite sve veze s Izraelom! Stop genocidu."

Siniša Hajdaš Dončić upitao je premijera Plenkovića o pozdravu "Za dom spremni". Plenković je podsjetio je na Thompsonov koncert u Zagrebu gdje je bilo pola milijuna Hrvata, koji je odobrio Možemo!. Iako su mediji najavljivali da će biti svega, naglasio je kako je sve prošlo u najboljem redu.

Sandra Benčić naglasila je da fašizam uspio jer su ga pustili oni koji se nisu deklarirali kao fašisti, ali su mislili da ga mogu kontrolirati. Naglasila je i da se o toj temi raspravlja zbog branitelja koji nisu išli u rat zbog ustaštva te da se pozdrav forsira zbog jedan posto branitelja, pripadnika HOS-a.

Hrvatski sabor će zasjedati do 31. listopada, nakon čega će napraviti stanku zbog blagdana Svih svetih. Nakon blagdana počet će s novom sjednicom koja će trajati do 15. prosinca.

Radit će po modelu tri tjedna saborska sjednica i jedan tjedan terenski rad zastupnika. Samo prvi radni tjedan zasjedat će od ponedjeljka do petka, a inače, kao i dosad, od utorka do petka. Tijekom jeseni očekuje se rebalansa proračuna za ovu godinu te jesenski paket mjera za pomoć najugroženijim građanima.

Zastupnici će raspravljati i o nizu izvješća o radu, a već u srijedu na dnevnom redu bit će izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2024. godini.