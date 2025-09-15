Žene nikako ne vole dobre dečke? 'Ostavila sam ga jer je bio presavršen za mene'
403 Forbidden
Vole li žene (pre)dobre dečke ili ipak stoji ona tvrdnja da žene ne vole dečke koji su prema njima predobri, presavršeni, koji ima skidaju zvijezde s neba? Jer, takvi su dosadni. Jedna je priča podijelila svijet, a dio te priče je legendarni bivši brazilski nogometaš, osvajač Zlatne lopte Kaká i njegova bivša supruga Caroline Celico.
Njega je 2015. godine ostavila Caroline Celico, ljubav iz djetinjstva, žena koju je jako volio, a razlog koji je osvanuo u medijima je nevjerojatan. Kako je to osvanulo u medijima kao navodna izjava Caroline Celico, ona je ostavila Kaku jer je on bio "predobar i presavršen" za nju. Ova sad 38-godišnjakinja nije mogla istrpiti činjenicu da ima sve pored nogometne zvijezde i da je on više nego divan muž. Tražila je nešto drugo, nešto što joj neće biti dosadno, nego uzbudljivo...
Priča o razvodu intrigirala javnost
Priča o razvodu brazilskog nogometnog virtuoza Kakáa i Caroline Celico godinama je intrigirala javnost. No, nedavno je internetom eksplodirao navodni citat koji je cijeloj sagi dao bizarnu i dosad neviđenu dimenziju. Tvrdnja da je Caroline ostavila jednog od najboljih nogometaša svoje generacije jer je bio "presavršen" odjeknula je globalno, pokrenuvši lavinu rasprava o ljubavi, braku i ljudskoj prirodi. Ipak, istina je, kao i obično, znatno složenija od viralnog naslova...
Brazilska ikona Ricardo Izecson dos Santos Leite, svijetu poznatiji kao Kaká, nije bio samo sportaš; bio je simbol elegancije na terenu i izvan njega. Njegova duboka religioznost i imidž uzornog obiteljskog čovjeka činili su ga atipičnom zvijezdom u svijetu nogometa. Upravo zato je vijest o razvodu 2015. godine, nakon deset godina braka i dvoje djece, šokirala mnoge. Godinama kasnije, kada se prašina slegla, pojavilo se objašnjenje koje nitko nije očekivao.
Bajka nije imala sretan kraj
Veza Kakáa i Caroline Celico započela je kao moderna bajka. Upoznali su se kao tinejdžeri, a njihova ljubav iz djetinjstva okrunjena je brakom 2005. godine, dok je Kaká bio na vrhuncu slave u dresu AC Milana. Svijet je u njima vidio savršen par – on, dobitnik Zlatne lopte 2007. i svjetski prvak s Brazilom, a ona, njegova podrška i stup obitelji. Zajedno su dobili sina Lucu i kćer Isabellu, a njihov javni život odavao je dojam sklada i sreće utemeljene na zajedničkim kršćanskim vrijednostima.
Karijera ga je vodila od Milana do Real Madrida i kasnije u američki Orlando City, a Caroline je uvijek bila uz njega. No, ispod površine idilične slike, rasli su problemi. U prosincu 2015. godine, par je objavio da se razvodi, ostavljajući obožavatelje u nevjerici i s brojnim pitanjima bez odgovora.
Šokatno objašnjenje
Gotovo desetljeće kasnije, društvenim mrežama počeo je kružiti citat koji se pripisuje Caroline, a koji nudi nevjerojatno objašnjenje za krah braka. Prema tim navodima, ona je izjavila:
"Kaká me nikada nije izdao, uvijek se dobro ponašao prema meni, dao mi je divnu obitelj, ali ja nisam bila sretna, nešto je nedostajalo. Problem je bio u tome što je bio predobar i presavršen za mene."
Ova rečenica postala je globalni fenomen. Ljudi su raspravljali o tome može li netko zaista biti "presavršen" za svog partnera. Neki su je osuđivali, drugi su pokušavali shvatiti dublji smisao. Kasnije su se pojavili i dodatni navodni citati koji su sugerirali da se uz njega osjećala neuspješnom i da joj je razvod bio potreban za osobni rast. Činilo se da je misterij konačno riješen, iako na najčudniji mogući način.
Borba velikog Katolika
Dok je svijet brujao o njenom navodnom razlogu, Kaká je u jednom podcastu ponudio svoju, znatno prizemniju i bolniju stranu priče. Otvoreno je progovorio o tome koliko se borio da spasi brak, vođen svojim dubokim vjerskim uvjerenjima.
"Kršćanin, Katolik, ne ulazi u brak da bi se razveo", istaknuo je, opisujući unutarnji konflikt s kojim se suočavao. Prema njegovim riječima, inicijativa za razvod došla je od Caroline.
"Godine 2015. moja tadašnja supruga odlučila je da više ne želi biti u braku. Rekla je: 'Nisam sretna i svoju nesreću pripisujem braku'. Živio sam u Sjedinjenim Državama, a ona je zatražila da se vrati u Brazil. Njene riječi su bile: 'Želim se vratiti u Brazil, želim tamo živjeti i ne želim više biti u braku'", ispričao je svojedobno Kaká.
Priznao je da je učinio sve što je mogao da spriječi razvod, razgovarajući s pastorima i tražeći rješenja, jer se to kosilo sa svime u što je vjerovao. "Ostao sam sam godinu dana, pokušavajući procesuirati situaciju i nositi se s njom kao kršćanin, jer Biblija ti govori da se ne razvodiš, a ja sam bio tu, razvodeći se", opisao je teško razdoblje.
Caroline Celico: 'Izjava o presavršenom mužu je lažna'
I taman kada se činilo da su sve karte na stolu, dogodio se preokret. U travnju 2024. godine, Caroline Celico se oglasila putem svog Instagram profila i cijelu priču o "presavršenom" mužu nazvala – lažnom. Barem ona tako tvrdi...
Odgovarajući na medijsku pomamu, jasno je poručila da je viralni citat "lažan" i "izmišljen". Objasnila je da se razvela prije gotovo deset godina, nakon 14 godina veze, te da je odluka bila zajednička i sporazumna. Naglasila je da ona i Kaká imaju zdrav i zreo odnos te da zajedno odgajaju svoju djecu.
Ovaj demanti baca potpuno novo svjetlo na cijelu situaciju, pokazujući kako se u digitalnom dobu izmišljena izjava može proširiti svijetom i postati prihvaćena kao činjenica, zasjenjujući stvarnu i vjerojatno puno kompleksniju priču o dvoje ljudi koji su se jednostavno udaljili.
Pronašli novu sreću
Unatoč bolnom razvodu, i Kaká i Caroline pronašli su novu sreću. Kaká je od 2017. godine u vezi s brazilskom manekenkom Carolinom Dias, s kojom se vjenčao 2019. godine i dobio kćer. Svojoj novoj supruzi javno je poručio: "Učinila si me najsretnijim čovjekom na svijetu!"
Caroline Celico se 2021. godine udala za poduzetnika Eduarda Scarpu Juliãoa, s kojim sada očekuje svoje prvo dijete. Oboje su očito uspjeli krenuti dalje i izgraditi nove živote, ostavljajući prošlost iza sebe.