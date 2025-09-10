Brazilci traže alibi nakon poraza od Bolivije: Krive policiju i ispuhane lopte

Brazilsku nogometnu reprezentaciju potresao je novi udarac u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Poraz od Bolivije 0:1 bio je već šesti u skupini i gurnuo ih iza Argentine, Ekvadora, Kolumbije i Urugvaja na ljestvici.

Iako je rezultat sam po sebi iznenađenje, još veći šok izazvale su izjave čelnika Brazilskog nogometnog saveza. Predsjednik Samir Xaud izašao je pred novinare bijesan, optuživši domaćine da su namjerno stvorili uvjete koji su Brazilcima onemogućili normalnu igru.

Najprije je spomenuo odabir stadiona u El Altu, gradu smještenom na više od 4.000 metara nadmorske visine. 'teško je igrati u ovakvim uvjetima, pogotovo kada imate osjećaj da igrate protiv 14 ljudi, a ne 11', poručio je.

No, tu nije stao. Kritizirao je i brutalnost lokalne policije, a potom iznio i nevjerojatan prigovor te da su Brazilci igrali s ispuhanim loptama. 'Ovo je prava sramota. Nešto što ne očekujete na ovoj razini nogometa. Nadam se da će CONMEBOL reagirati, jer sve smo zabilježili. Došli smo igrati nogomet, a dočekala nas je parodija', izjavio je Xaud.

Brazilci su tako neočekivani poraz pokušali opravdati nizom “teorija zavjere”, dok se Bolivijci vesele jednom od najvećih trijumfa u svojoj povijesti.

Unatoč svemu, u Brazilu se još uvijek nadaju da bi loša kvalifikacijska kampanja mogla biti dobar znak. Podsjetimo, njihova druga najlošija kampanja (s 56% pobjeda) završila je osvajanjem posljednjeg naslova svjetskog prvaka 2002. godine. Sada, s tek 52% uspješnosti, navijači i Carlo Ancelotti mogu samo vjerovati u ponavljanje povijesti.

Pogledajte video: