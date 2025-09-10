Cibalia priredila najveće iznenađenje, a za nagradu dobila Hajduk, poznati i ostali parovi

Dinamo Zagreb je s laganih 6:0 pobijedio imenjaka iz Predavca, a u osmini finala igrat će protiv drugoligaša Karlovca. Poznati su i ostali parovi osmine finala Kupa Hrvatske.

Cibalija je priredila najveće iznenađenje i na gostovanju pobijedila Vukovar 1991 s 1-0, a gol odluke zabio je Sven Sopić u 62. minuti. Vinkovčani su za nagradu dobili meč s Hajdukom u osmini finala na svome terenu. Naravno, Hajduk prvo mora proći Koprivnicu, a ta se utakmica igra za dva tjedna.

Rijeka će, ako prođe Maksimir, u osmini finala igrati protiv Mladosti iz Ždralova koji su u srijedu svladali Radnik u Križevcima 1:0. Osijek će u slučaju prolaska Uljanika igrati protiv Varaždina.

Svi parovi osmine finala Kupa:

Karlovac - Dinamo

Cibalia - Hajduk/Koprivnica

Mladost Ždralovi - Rijeka/Maksimir

BSK - Slaven/Graničar

Kurilovec - Istra/Neretva

Varaždin - Osijek/Uljanik

Rudeš - Gorica

Lokomotiva - Varteks

