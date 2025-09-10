Engleski mediji digli uzbunu: Nakon skandala u Beogradu Srbiji prijeti žestoka sankcija

Utakmica između Srbije i Engleske, koju su “Gordi Albion” dobili s uvjerljivih 5:1, nije ostala zapamćena samo po rezultatu. Srpski izbornik Dragan Stojković Piksi pod sve većim je pritiskom, ali još veći problem mogao bi stići iz UEFA-e i FIFA-e zbog ponašanja navijača.

Kazne već i ranije stizale

Srpski nogometni savez uoči utakmice izdao je priopćenje u kojem je apelirao na navijače da se suzdrže od incidenata, podsjećajući kako je u posljednjih pet godina zbog ponašanja publike već platio više od 600 tisuća funti kazni. Međutim, molbe su pale na gluhe uši.

Sporni transparenti i pjesme o Kosovu

Već prije početka utakmice moglo se čuti skandiranje o Kosovu, a navijači su razvili i veliki transparent s mapom Kosova obojenom u srpske nacionalne boje. To je izazvalo val reakcija, posebno među kosovskim navijačima i dužnosnicima, koji su od FIFA-e i UEFA-e zatražili hitnu reakciju.

Na društvenim mrežama uslijedile su brojne prijave, a jedan korisnik označio je i službeni UEFA-in profil uz poruku da je riječ o “neprihvatljivom činu koji krši sva sportska pravila”.

🇷🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 A banner symbolizing the annexation of Kosovo was displayed by Serbian fans during the match between Serbia and England.



Should UEFA punish Serbia again for this? pic.twitter.com/k6bZ94Bnqf — kos_data (@kos_data) September 9, 2025

Incidenti na terenu

Problemi nisu stali na transparentima. Tijekom utakmice sudac Clement Turpin morao je nakratko prekinuti igru nakon što je srpski navijač laserom zaslijepio engleskog braniča Ezrija Konsu. Ubrzo nakon toga na razglas je stiglo upozorenje protiv korištenja lasera i pirotehnike.

Uz to, tijekom cijelog susreta s tribina se čuo zvižduk koji je u završnici izazvao veliku zabunu. Igrači i suci pomislili su da je utakmica završila pola minute ranije, no Turpin je odmah signalizirao nastavak igre.

Policija morala reagirati

Situacija se dodatno zakomplicirala kada su se na tribinama začule i politički obojene pjesme protiv vlasti u Beogradu. U tom trenutku intervenirale su i specijalne jedinice policije, koje su ušle na tribine kako bi smirile navijače.

Što slijedi?

UEFA i FIFA još se nisu službeno oglasile, no engleski mediji tvrde da Srbija gotovo sigurno neće izbjeći novu kaznu. Spominju se novčane sankcije, a nije isključeno ni zatvaranje dijela tribina na idućim utakmicama.

Za Football Insider oglasio se i bivši FIFA-in sudac Keith Hackett:

'Korištenje lasera je opasno i nedopustivo. Turpin je vrlo iskusan i odmah je bio obaviješten. Slučaj će svakako biti prijavljen, a Srbija može očekivati značajnu kaznu,” izjavio je.

Ako se prognoze pokažu točnima, srpski savez mogao bi ponovno platiti visoku cijenu zbog svojih navijača, a ova utakmica mogla bi ostati upamćena više po skandalima nego po nogometu.

Pogeldajte video: Barcelona prvu domaću utakmicu ove sezone u La Ligi igra na stadionu za trening