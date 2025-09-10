HNL se pojačava: Stigla tri igrača koja imaju iskustva Juventusa i Bundeslige

Hrvatski nogometni prvoligaš Slaven Belupo objavio je kako je angažirao 28-godišnjeg napadača Andriju Filipovića s kojim je potpisao ugovor do ljeta 2027. godine.

Filipović je u Koprivnicu stigao kao slobodan igrač, a Slaven Belupo će biti prvi klub iz najjačeg razreda hrvatskog nogometa za ovog Crikvedničanina. On je početkom 2015., kao 17-godišnjak, otišao u Juventus gdje je igrao za mladu momčad. Uslijedile su epizode u Speziji i Robur Sieni u Italiji, slovenskim klubovima Gorici i Muri, ima iskustvo igranja i u Nizozemskoj, gdje je nastupao za NAC Bredu, a od 2021. prošao je kroz albansku ligu (Partizani), kazahstansku (Aktobe i Atyrau), mađarsku (Kisvarda), uzbekistansku (Bunyodkor) i kraju tajlandsku (PT Prachuap).

Svoje je redoveo ojačao i novak u društvu najboljih Vukovar 1991, koji nakon pet kola drži zadnje mjesto na ljestvici. U redove Vukovaraca stigla su dva igrača iz Njemačke, 20-godišnji vratar Ronny Seibt, koji je prošao kompletnu školu nogometa Sankt Paulija, te lijevi bočni Kerim Calhanoglu, koji je ponikao u nogometnim akademijama Hoffenheima i Schalkea, a tijekom svoje karijere igrao je za Sandhausen i Greuther Fuerth.

