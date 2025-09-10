DOLAZE U SLAVEN I VUKOVAR /

HNL se pojačava: Stigla tri igrača koja imaju iskustva Juventusa i Bundeslige

HNL se pojačava: Stigla tri igrača koja imaju iskustva Juventusa i Bundeslige
Foto: Profimedia

Svoje je redoveo ojačao i novak u društvu najboljih Vukovar 1991, koji nakon pet kola drži zadnje mjesto na ljestvici

10.9.2025.
16:16
HINA
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski nogometni prvoligaš Slaven Belupo objavio je kako je angažirao 28-godišnjeg napadača Andriju Filipovića s kojim je potpisao ugovor do ljeta 2027. godine.

Filipović je u Koprivnicu stigao kao slobodan igrač, a Slaven Belupo će biti prvi klub iz najjačeg razreda hrvatskog nogometa za ovog Crikvedničanina. On je početkom 2015., kao 17-godišnjak, otišao u Juventus gdje je igrao za mladu momčad. Uslijedile su epizode u Speziji i Robur Sieni u Italiji, slovenskim klubovima Gorici i Muri, ima iskustvo igranja i u Nizozemskoj, gdje je nastupao za NAC Bredu, a od 2021. prošao je kroz albansku ligu (Partizani), kazahstansku (Aktobe i Atyrau), mađarsku (Kisvarda), uzbekistansku (Bunyodkor) i kraju tajlandsku (PT Prachuap). 

Sve o HNL-u čitajte na portalu Net.hr

 

 

Svoje je redoveo ojačao i novak u društvu najboljih Vukovar 1991, koji nakon pet kola drži zadnje mjesto na ljestvici. U redove Vukovaraca stigla su dva igrača iz Njemačke, 20-godišnji vratar Ronny Seibt, koji je prošao kompletnu školu nogometa Sankt Paulija, te lijevi bočni Kerim Calhanoglu, koji je ponikao u nogometnim akademijama Hoffenheima i Schalkea, a tijekom svoje karijere igrao je za Sandhausen i Greuther Fuerth.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj na terenu i iznenađenje u svlačionici: Ovo su suigrači poželjeli Luki za rođendan

HnlSlaven BelupoHnk Vukovar 1991
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOLAZE U SLAVEN I VUKOVAR /
HNL se pojačava: Stigla tri igrača koja imaju iskustva Juventusa i Bundeslige