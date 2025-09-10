Ronaldo odgurnuo pa opsovao mladog obožavatelja: Otkriveno što mu je točno rekao
Ronaldo opet u fokusu
Cristiano Ronaldo odgurno je pa opsovao navijača uoči utakmice Portugala i Armenije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Incident se dogodio u hotelu. Obožavatelj se probio kroz osiguranje i dotrčao do Ronalda kako bi se slikao s njim, a Cristiano to nije blagonaklono prihvatio te ga je odgurnuo i nakon toga opsovao.
Stručnjakinja za čitanje s usana Nicoli Hickling rekla je da je Ronaldo prvo rekao "Rekao sam ne više. Odlazi!" pa dodao "Želio bih da odje*e".
Taj incident nije utjecao na Ronaldovu izvedbu na terenu jer je protiv andore bio vrlo dobro raspoložen i postigao dva gola.
