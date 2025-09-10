Modrića sada očekuje dvoboj sa suigračem iz reprezentacije: 'Nadam se da neće ići prebrzo'

Luka Modrić se u razgovoru za talijanske medije nakon pobjede Hrvatske nad Crnom Gorom osvrnuo i na nadolazeći derbi njegovog Milana protiv Intera.

Modrić će u toj utakmici igrati protiv još jednog hrvatskog reprezentativca, Petra Sučića, koji je ovoga ljeta prešao u Inter iz zagrebačkog Dinama.

"On je jako snažan igrač i sjajan dečko. Već smo igrali zajedno i pokazao je svoju kvalitetu. Nije slučajno da je potpisao za vrhunski klub poput Intera. Sigurno ćete ga još bolje upoznati i vidjeti njegov talent", istaknuo je Modrić za SportMediaset i dodao:

"Može još napredovati, uživam igrati s njim i nadam se da će se stalno razvijati. Iako ćemo se uskoro sučeliti u derbiju, vidjet ćemo kako će se odnositi prema meni. Nadam se da će me poštovati i neće ići prebrzo. Ali zasad uživam igrati s njim."

"Naša se generacija činila neponovljivom, postigla je nevjerojatne rezultate, ali mladi igrači poput njega mogli bi dosegnuti još veće visine", zaključio je Luka.

