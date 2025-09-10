Engleze šokirale scene u Beogradu: 'Jako uznemirujuće. Uključene su i obitelji, morali su micati djecu'

Engleska je u utorak navečer bez problema prošla najteže gostovanje u skupini kvalifikacija za SP i u Beogradu je pobijedila Srbiju s čak 5-0.

Utakmica je odigrana pred punim stadionom Rajko Mitić, a obilježili su je i navijački incidenti.

Zbivanja na tribinama ostavila su u šoku komentatorski tim britanske televizije ITV. Novinar te TV postaje novinar Gabriel Clarke otkrio je da su iz sigurnosnih razloga morali premještati obitelji i djecu.

"Bilo je prilično uznemirujuće nekoliko minuta dok je nekoliko srpskih navijača pretrčavalo tribinu. Bilo je i obitelji uključenih, a djeca su morala biti maknuta", rekao je i nastavio:

"To su bili međusobni sukobi među srpskim navijačima, politički spor. Pro-vladini i anti-vladini ljudi. Policija je intervenirala i smirila incident. Nadamo se da o tome nećemo više govoriti."

