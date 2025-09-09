Srpski mediji bruje o 'sramoti na Marakani': 'Puče petarda! Piksi odlazi'

Srbija doživjela nevjerojatan debakl u kvalifikacijskoj utakmici protiv Engleske u Beogradu. Izbornici Thomasa Tuchela su pobijedili na Marakani s 5:0 i nanijeli sramotni poraz selekciji Dragana Stojkovića.

Harry Kane, Noni Madueke, Ezri Konsa, Marc Guéhi i Marcus Rashford u zabijali za Gordi Albion. Srbi su uputili tek jedan jedini udarac u okvir gola i potpuno su nadigrani na svom stadionu. "Debakl! Pukla petarda na Marakani", piše Kurir. "Drugi tim Engleske se poigravao s Orlovima! Navijači tjeraju Piksija", napisao je isti portal.

"PIKSI IZVIŽDAN! Navijači na "Marakani" tražili ostavku od selektora", piše u drugom tekstu Kurir. "Težak brodolom "orlova": Englezi brojali do 5, navijači tjerali Piksija", stoji u naslovu Informera.

"Srbiju deklasirao drugi tim Engleske: U Beograd nisu došla petorica, vrijede više od pola milijarde eura", piše Mondo sport. "Puče petarda: Oslabljena Engleska osramotila Piksijevu Srbiju", piše srpski Sport klub.

Vidjet ćemo koje će biti posljedice ovog poraza, ali mogla bi ovo biti zadnja utakmica Piksija na klupi Srbije. Navijači su ga izviždali i prije početka utakmice.

