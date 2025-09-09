Ovo nikada nismo vidjeli! Ne, ovo nije neki navijač koji je uletio na teren: Situacija je puno luđa

U Zenici se na Bilinom polju igra vrlo važna utakmica između Bosne i Hercegovine i Austrije u kojoj obje ekipe traže vrlo važne bodove u borbi za Svjetsko prvenstvo.

Uoči utakmice dogodila se situacija koju vjerojatno nikada nismo vidjeli na nogometnim terenima. Naime, austrijski izbornik Ralf Rangnick nije odšetao od tunela do klupe već se preko cijelog terena prevezao električnim biciklom. Ne treba niti napominjati da je to izazvalo žestoke zvižduke zeničke publike.

Tu situaciju pogledajte OVDJE.

U intervjuu za austrijski ORF Rangnick je rekao kako se još oporavlja od operacije gležnja te bi mu "put od svlačionice do ovdje bio malo predug".

Rangnick je inače ambasador jednog njemačkog proizvođača električnih bicikala te je moguće da je ova njegova vožnja bila marketinški potez.

