Sin legendarnog Gigija Buffona debitirao za reprezentaciju, ali protiv Italije

Zanimljivo ime bilo je danas na terenu u prijateljskoj utakmici U19 reprezentacija Češke i Italije. Naime, riječ je o Louisu Buffonu, sinu legendarnog talijanskog vratara Gianluigija Buffona.

Ipak, Buffon nije bio na golu talijanske reprezentacije već Češke. Naime, Louis Buffon se odlučio prihvatiti poziv zemlje svoje majke koja je Čehinja. Louis Buffon nastupa za novog prvoligaša Pisu. Prošle sezone igrao je standardno za juniorsku momčad, a u prva dva kola ove sezone Serie A bio je na klupi za pričuve.

Zanimljivo, u klubu je Buffon zamjena hrvatskom vrataru Adrianu Šemperu koji je u svojoj drugoj sezoni u Pisi i niže vrlo dobre partije među vratnicama. Inače, Buffon je na debiju za Češku primio dva pogotka od zemlje svoga oca i Česi su upisali 2:1 poraz.

