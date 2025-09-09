Poznati prvi sudionici osmine finala Kupa: Varaždinci ubacili sedmicu, Rudeš se namučio

Prvi sudionici osmine finala ovosezonskog Hrvatskog nogometnog kupa su Varaždin i član Prve NL Rudeš koji su ovog utorka upisali gostujuće pobjede u šesnaestini finala.

Bez problema je Varaždin pobijedio Gaj Mače 7-1, dok je uz puno više muke Rudeš izborio prolaz dalje pobijedivši s 2-1 Solin, člana Druge NL.

Varaždin je nakon petnaest minuta igre vodio 2-0 golovima Abdullazade i Latkovića, dok je krajem prvog dijela prvo Sambol pogodio vlastitu mrežu, a Dabro u 45. minuti postigao pogodak za 4-0. U nastavku su još strijelci za Varaždin bili Tavares u 51., Belcar u 65. i Bočkaj u 79. minuti, dok je počasni gol za Gaj Mače postigao Haramustek u 73. minuti iz jedanaesterca.

Kasnije tijekom utorka, od 19 sati, još će igrati Karlovac 1919 - Belišće.

U srijedu će igrati Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb, Libertas - Gorica, Varteks - Šibenik, Dugo Selo - Lokomotiva, Kurilovec - Oriolik, Slavonija - BSK Bijelo Brdo, Radnik Križevci - Mladost Ždralovi i Vukovar 1991 - Cibalia.

Kasnije tijekom rujna još će igrati Neretva - Istra 1961, Graničar Kotoriba - Slaven Belupo, Rijeka - Maksimir, Uljanik - Osijek i Koprivnica - Hajduk.

