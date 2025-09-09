Englezi okupirali centar Beograda, napetost se može rezati nožem: Isplivale fotografije, evo se događa

Nogometna reprezentacija Srbije u utorak navečer u Beogradu igra protiv Engleske utakmicu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Beograd je ovih dana epicentar nogometne napetosti. Više od 2.500 engleskih navijača stiglo je u glavni grad Srbije kako bi podržalo svoju reprezentaciju u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. No, umjesto slavljeničke atmosfere, gradom vlada oprez. Utakmica je označena kao "visokorizična", a sjećanja na nedavne sukobe i zloglasna reputacija lokalnih ultra-navijačkih skupina bacaju tamnu sjenu na sportski događaj.

Foto: Profimedia

Engleski navijači, poznati po masovnim dolascima na gostovanja, okupirali su središnje beogradske trgove i pubove. Iako je Nogometni savez Srbije osigurao 2.500 ulaznica, procjenjuje se da je u grad stiglo i više od 3.000 Britanaca. Preporuke britanske i srpske policije su jasne: kretati se u većim grupama, boraviti u poznatim turističkim zonama poput Trga Republike i izbjegavati zabačene ulice.

Kako bi se spriječili potencijalni neredi, organiziran je poseban plan prijevoza. Navijačima se savjetuje korištenje posebnih autobusa koji će ih pod policijskom pratnjom prevesti od centra grada do stadiona "Rajko Mitić". Na samom stadionu i u njegovoj neposrednoj blizini bit će zabranjena prodaja alkohola, a angažiran je i značajan broj policijskih snaga. Nadzornik Gareth Parkin, koji predvodi tim britanske policije u Beogradu, izjavio je: "Svjesni smo postojanja Ultrasa. Lokalne vlasti su nas uvjerile da imaju robustan plan kako bi svi posjetitelji bili sigurni."

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Unatoč mjerama, već je zabilježen prvi incident. Dan uoči utakmice, jedan engleski navijač uhićen je u centru Beograda zbog, kako se neslužbeno navodi, remećenja javnog reda i mira.

Foto: Profimedia

Strah od rasizma

Stadion "Rajko Mitić" dočekat će igrače s jednim od najdužih i najstrašnijih tunela u svijetu nogometa, dugim 240 metara, koji vodi do terena. No, veća prijetnja od tunela mogla bi doći s tribina. Zbog prethodnih incidenata rasističkog vrijeđanja na utakmici protiv Andore, dio stadiona bit će zatvoren.

Engleska reprezentacija je jasno poručila da će njihovi tamnoputi igrači napustiti teren ako se s tribina budu čuli rasistički povici ili majmunski krikovi. Ova utakmica za obje reprezentacije ima ogroman ulog. Pobjednik skupine ide izravno na Svjetsko prvenstvo, dok drugoplasirani mora u dodatne kvalifikacije. Za Srbiju, koja kao samostalna država nikada nije pobijedila Englesku, trijumf bi imao povijesni značaj.

U nadolazećim satima, Beograd će biti na velikom ispitu. Dok se engleski navijači okupljaju u centru grada, a srpski pripremaju za vatreni doček na stadionu, ostaje nada da će unatoč svim tenzijama, prijetnjama i političkim igrama, nogomet ipak odnijeti pobjedu.

POGLEDAJTE VIDEO: Legenda Rijeke i crnogorski reprezentativac za RTL Danas: 'S Robijem sjajno surađujemo'