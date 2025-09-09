Prozvani reprezentativac Crne Gore ponizio Roberta Prosinečkog

Robert Prosinečki, izbornik nogometne reprezentacije Crne Gore i hrvatska nogometna legenda, iznio je oštru kritiku prema napadaču Andriji Raduloviću. Naime, Radulović se, prema pisanju medija, odlučio ne odazvati pozivu reprezentacije, iako je nekoliko dana ranije nastupio za bečki Rapid u prijateljskoj utakmici. Prosinečki je u nedjelju u Zagrebu na maksimirskoj pressici, uoči utakmice Hrvatske i Crne Gore, komentirao:

Prosinečki: 'Toliko se voli Crna Gora'

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

"Toliko se voli Crna Gora. Ako mu je klub važniji od reprezentacije, onda njega trebate pitati."

Radulović je, pak, na ovu izjavu odgovorio otvorenim pismom predsjedniku Nogometnog saveza Crne Gore, slavnom bivšem nogometašu Dejanu Savićeviću, u kojem je objasnio razloge svog nedolaska na okupljanje reprezentacije za utakmice protiv Češke i Hrvatske. Istaknuo je kako je izborniku Prosinečkom objasnio zdravstvene probleme koje je imao tijekom utakmica – vrtoglavicu, povraćanje i nesvjesticu. Također, rekao je kako je dogovorio medicinske pretrage s klupskim liječnikom, a izbornik mu je na to odgovorio samo s "ok", bez dodatnih pitanja, kako prenose crnogorski mediji.

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr!

"Poštovani Predsjedniče,

'To su zlonamjerne informacije'

Zbog zlonamjernih interpretacija mog nedolaska na okupljanje naše reprezentacije za utakmice sa Češkom i Hrvatskom, osjećam potrebu da Vam se obratim kao čovjek, nogometaš i Crnogorac, kako biste znali što je istina u ovom slučaju", započeo je Radulović pa obećao to isto napraviti za crnogorsku javnost nakon važne utakmice protiv Hrvatske...

"Izbornika Prosinečkog obavijestio sam porukom o razlozima zbog kojih se ne mogu pojaviti na okupljanju reprezentacije, u Podgorici. Upoznao sam ga sa zabrinjavajućim zdravstvenim problemima, koji se u posljednje vrijeme manifestiraju tijekom svake utakmice: vrtoglavica, povraćanje, čak i nesvjestica. Obavijestio sam ga da sam s klupskim liječnikom dogovorio da tijekom pauze u prvenstvu napravimo medicinske pretrage, kako bi utvrdio dijagnozu", stoji u prvom dijelu otvorenog pisma:

Radulović je objasnio da je igrao za Rapid jer je to tražio klupski medicinski tim, koji je pratio njegovu reakciju na napor tijekom utakmice. Naglasio je da je nakon 74. minute izašao iz igre i odmah bio podvrgnut testiranjima.

Radulović je osudio komentare izbornika, koji je dovodio u pitanje njegovu ljubav prema Crnoj Gori, nazvavši ih nepedagoškim, nesportskim i neljudskim.

"Na tu moju poruku Izbornik je odgovorio istog trenutka, jednom riječju - ok! Bez pitanja, makar i kurtoaznog, kako se osjećam, jesam li uplašen za zdravlje i karijeru?! Naravno da znam da živimo u vremenu surovog profesionalizma, ali bih volio i da, barem u ovakvim situacijama, pokažemo da smo i ljudi. Konačno, meni su tek 23 godine".

Nije tu Radulović stao...

'Igrao sam jer je to tražio medicinski tim'

"Na sajtu reprezentacija.me objavljena je informacija, veoma tendenciozno sročena i naslovljena, da sam otkazao poziv da nastupim za Crnu Goru, a da sam igrao za Rapid u prijateljskoj utakmici protiv Venecije. U toj informaciji, međutim, nema suštine: utakmicu sam igrao jer je to tražio klupski medicinski tim, koji je sve vrijeme bio pripravan pored terena, kako bi mogli napraviti nalaze u realnim uvjetima izlaganja organizma naporu utakmice. U 74. minuti sam izašao iz igre i odmah priključen na instrumente kojima je skenirana reakcija organizma u uvjetima napora koje nose utakmice. Ovo je, u najkraćem, objašnjenje i istina o mom nedolasku na pripreme reprezentacije. Komentar Izbornika u kojem dovodi u pitanje moju ljubav prema Crnoj Gori smatram nepedagoškim, nesportskim i neljudskim. Moju ljubav prema Crnoj Gori nitko nema pravo dovoditi u pitanje. I to je najviše što mi u ovim okolnostima lijep odgoj dozvoljava da kažem", istaknuo je i zaključio da želi ozdraviti, a potom dugo davati "sve što može" jedinoj državi. Potpisao se kao ponosni reprezentativac Crne Gore.

HRVATSKA - CRNA GORA 4-0 (1-0)

Strijelci: 1-0 Jakić (35), 2-0 Kramarić (51), 3-0 Kuč (85-ag), 4-0 Perišić (90+2)

Stadion Maksimir. Gledatelja: 21.209. Sudac: Felix Zwayer (Njemačka)

HRVATSKA: Livaković - Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Stanišić - Modrić (od 82. Moro), Sučić (od 70. Baturina) - Mario Pašalić (od 61. Fruk), Kramarić (od 70. Majer), Perišić - Ivanović (od 61. Budimir). Izbornik: Zlatko Dalić.

CRNA GORA: Petković - Vujačić (od 7. Rubežić), Savić, Šipčić - Roganović, Bulatović, Brnović (od 74. Kuč), Camaj (od 60. Lončar) - Vukotić (od 46. Bakić), Jovetić (od 60. Vukčević) - Krstović. Izbornik: Robert Prosinečki

Žuti kartoni: Ćaleta-Car (Hrvatska), Bulatović, Savić (Crna Gora)

Crveni kartoni: Bulatović (Crna Gora, 42. minuta)

POGLEDAJTE VIDEO: Robert Prosinečki: 'Atmosfera protiv Partizana na Maksimiru jedna je od najboljih koje sam doživio. Navijalo se 100 minuta, nevjerojatno'