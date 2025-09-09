Srpski trener u šoku: Potres prekinuo presicu, a on je ostao ukipljen dok se sve ljuljalo

Ivan Jovanović, srpski stručnjak i izbornik Grčke, doživio je neobičan trenutak na konferenciji za medije nakon poraza od Danske 0:3 u Ateni.

Usred njegovog izlaganja prostorija se počela tresti, a Jovanović je ostao ukipljen, kao i svi prisutni. Kamera je uhvatila samo njegovu reakciju dok se sve oko njega ljuljalo, nezgodan trenutak pogledajte na 26:36.

Kad je potres prošao, preuzeo je krivicu za poraz:

"Sve je danas bilo pogrešno, počevši od moje pripreme za utakmicu."

Bivši nogometaš Rada i Iraklisa, Jovanović vodi trenersku karijeru u inozemstvu još od 2001. Radio je u klubovima u Grčkoj, Cipru i Emiratima, s APOEL-om osvojio je četiri naslova, a s Panathinaikosom kup. Od prošle godine vodi grčku reprezentaciju, a najveći uspjeh je pobjeda nad Engleskom na Wembleyju u prošloj sezoni Lige nacija.

