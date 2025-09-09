Hrvatska leti prema Mundijalu, ali jedna utakmica može nam oduzeti prvu jakosnu skupinu...

Hrvatska je protiv Crne Gore još jednom pokazala dominaciju i mirno kroči prema Svjetskom prvenstvu. Za razliku od prijašnjih kvalifikacija, ovog puta nema drame, četiri kola, četiri pobjede i gol-razlika 17:1.

Ključni ispit čeka nas 9. listopada u Pragu protiv Češke, jedinog pravog rivala za prvo mjesto. Pobjeda ili remi značili bi ogroman korak prema SP-u, iako konačnu potvrdu donosimo tek u studenom jer odlučuje gol-razlika.

Osim plasmana, važna je i borba za prvu jakosnu skupinu na ždrijebu. Hrvatska je trenutačno deveta na FIFA ljestvici zahvaljujući kikseu Njemačke, ali konkurencija (Maroko, Italija, Njemačka) vreba. Za ostanak među nositeljima trebamo sve pobjede, a najveća prijetnja Češka.

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr!

Italija je deseta s četiri boda manje, ali da bi nas prestigla, mora osvojiti skupinu, zasad je druga, iza Norveške. Najbliži nam je Maroko (1706), već siguran putnik na SP, no do kraja ima samo jednu službenu utakmicu pa teško može značajno napredovati jer prijateljski dvoboji donose malo bodova. U igri je i Njemačka sa 1704 boda, koja također vreba priliku.

POGLEDAJTE VIDEO: Legenda Rijeke i crnogorski reprezentativac za RTL Danas: 'S Robijem sjajno surađujemo'