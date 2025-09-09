Modrić dirnut! Pogledajte što se dogodilo nakon utakmice na Maksimiru

Luka Modrić doživio je nezaboravnu noć na Maksimiru uoči svog 40. rođendana. U 82. minuti utakmice protiv Crne Gore ispratio ga je gromoglasan pljesak 22 tisuće navijača, a nakon posljednjeg zvižduka cijeli stadion zapjevao je „Sretan rođendan“ dok je stajao okružen suigračima i obitelji.

Pravo iznenađenje čekalo ga je u svlačionici, torta, slavlje i gotovo 50 ljudi, među kojima su bili predsjednik HNS-a Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić, stožer i svi reprezentativci. Nitko nije htio propustiti priliku čestitati legendarnom kapetanu.

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr!

HNS je na društvenim mrežama objavio fotografije uz poruku:

„Osim pobjede nad Crnom Gorom, Vatreni večeras slave i rođendan neponovljivog Luke Modrića.“

POGLEDAJTE VIDEO: Legenda Rijeke i crnogorski reprezentativac za RTL Danas: 'S Robijem sjajno surađujemo'