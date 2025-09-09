Srpski mediji eksplodirali: ‘Na Maksimiru se dogodilo horor skandiranje...’

Hrvatska je uvjerljivom pobjedom nad Crnom Gorom nastavila put prema Svjetskom prvenstvu. Ključni trenutak bio je crveni karton za Andriju Bulatovića u 42. minuti, nakon čega je gostima sve palo u vodu.

"Do isključenja smo bili u igri. Oni su imali loptu, ali ništa posebno opasno. Petković nije imao ni obrane. Branili smo se, pokušavali iz kontri. Krivo mi je što je završilo 4:0", rekao je Jovetić, koji smatra da je karton bio prestrog.

"Nije morao isključiti Bulatovića. Hrvatska je bolja i zaslužila pobjedu, ali zašto im pomažeš?" dodao je.

Slično je komentirao i Savić:

"Hrvatska bi ionako pobijedila, ali crveni karton je bespotreban. Svi znamo da se za takve startove ne daju dva žuta."

Početkom drugog dijela crnogorski navijači razvili su transparent: „Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče“, no ubrzo je sa sjeverne tribine uslijedilo skandiranje „Ubij Srbina!“, zbog čega Hrvatskoj prijeti kazna. Upravo tom incidentu srpski mediji posvetili su najveću pažnju.

Kurir piše o „ogromnom skandalu na Maksimiru“, Telegraf donosi naslov: „Skandal u Zagrebu! Na meču Hrvatske i Crne Gore, publika skandirala ‘Ubij Srbina’“, dok Mondo ističe: „Hrvati pevali ‘Ubij Srbina’, Crnogorci se izvinjavali za Dubrovnik: Na Maksimiru se ređali skandali“.

