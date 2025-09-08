Dalić otkrio plan: 'Idemo dalje svi zajedno i ponovno se vidimo za 20 dana'

Uzeli smo šest bodova iz ove dvije utakmice i ispunili smo plan, rekao je nakon pobjede 4-0 protiv Crne Gore izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Na vrhu ljestvice skupine L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sada se nalaze Hrvatska i Češka sa po 12 bodova, ali Hrvatska koja je dobila sve četiri dosadašnje utakmice ima ogled manje.

„Istina je da nam je njihov crveni karton mnogo olakšao ovaj susret. Ali, čestitam igračima. Ispunili smo cilj, još smo korak bliže našem cilju, plasmanu na SP. Hvala navijačima, idemo dalje svi zajedno i ponovno se vidimo za 20 dana“, rekao je izbornik Dalić i osvrnuo se na Luku Modrića koji će u utorak proslaviti 40. rođendan.

Sve o Zlatku Daliću čitajte na portalu Net.hr

„Uvijek je emotivno oko Luke. To traje i i traje, scene se ponavljaju, a čini mi se da je on sve bolji i bolji. Ponovno je držao reprezentaciju na okupu“, bile su Dalićeve riječi koji se potom osvrnuo na idući dvoboj, gostovanje kod Češke.

„U Prag idemo sve riješiti. Idemo osigurati Svjetsko prvenstvo. To nam je najvažnija utakmica koja usmjerava ove kvalifikacije. Važno nam je pobjeđivati i važno nam je biti u prvoj jakosnoj skupini prije SP-a. Imamo mi još ozlijeđenih igrača, bit će važno da nam se prvenstveno vrate Gvardiol i Kovačić. Imamo široki kadar, postoje još igrači poput Vlašića, Petkovića i Luke Sučića koji su tu. Nadam se da ćemo prije Praga biti zdravi i spremni“, naglasio je Dalić.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači pred Maksimirom puni optimizma prije dvoboja s Crnom Gorom