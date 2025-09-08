KORAK BLIŽE /

Hrvatska je napravili veliki posao: Evo koliko nas dijeli od Svjetskog prvenstva

Šanse naše reprezentacije za plasman na Svjetsko prvenstvo su vrlo velike

Hrvatska reprezentacija dominantno je svladala Crnu Goru na Maksimiru rezultatom 4:0. Bio je to četvrti nastup Hrvatske u skupini L i četvrta pobjeda. Sada na vrhu ljestvice Hrvatska i Češka imaju po 12 bodova, ali su Česi odigrali utakmicu više.

Šanse naše reprezentacije za plasman na Svjetsko prvenstvo su vrlo velike, a prema analitičkim simulacijama stranice Football Meets Data, Hrvatska više ne može završiti izvan prve dvije pozicije. Također, šanse Hrvatske za izravan plasman, odnosno prvo mjesto u skupini su 91 posto.

Te šanse bit će još veće ako Hrvatska pobijedi (ili barem remizira) s Češkom u Češkoj 9. listopada. Hrvatska bi time praktički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi koje je i ovako vrlo blizu.

