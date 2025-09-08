Hrvatska je napravili veliki posao: Evo koliko nas dijeli od Svjetskog prvenstva

Hrvatska reprezentacija dominantno je svladala Crnu Goru na Maksimiru rezultatom 4:0. Bio je to četvrti nastup Hrvatske u skupini L i četvrta pobjeda. Sada na vrhu ljestvice Hrvatska i Češka imaju po 12 bodova, ali su Česi odigrali utakmicu više.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Šanse naše reprezentacije za plasman na Svjetsko prvenstvo su vrlo velike, a prema analitičkim simulacijama stranice Football Meets Data, Hrvatska više ne može završiti izvan prve dvije pozicije. Također, šanse Hrvatske za izravan plasman, odnosno prvo mjesto u skupini su 91 posto.

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr

This is the first group in which the Top 2 is basically decided.



🇭🇷 CRO and 🇨🇿 CZE finish Top 2 in 10,000/10,000 of our simulations.



Next round is crucial: 🇨🇿 v 🇭🇷 in Prague, where the Czechs HAVE to win if they want to stay in the race for 1st.



👉 Change in % to win Group L:… pic.twitter.com/VebaZvKqSM — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 8, 2025

Te šanse bit će još veće ako Hrvatska pobijedi (ili barem remizira) s Češkom u Češkoj 9. listopada. Hrvatska bi time praktički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi koje je i ovako vrlo blizu.

POGLEDAJTE VIDEO: Legenda Rijeke i crnogorski reprezentativac za RTL Danas: 'S Robijem sjajno surađujemo'