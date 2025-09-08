Crnogorci razočarani: 'Kraj muke! Sokolovi bez krila, Prosinečki bez ideje'

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je savršene kvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo, u Zagrebu je u ponedjeljak pobijedila Crnu Goru s 4-0.

Hrvatska je bila potpuno dominantna cijelu utakmicu. Crnogorci su imali tek 25 posto posjeda i jedan jedini udarac u okvir gola, i to u sudačkoj nadoknadi. Razumljivo, crnogorski su mediji razočarani ovom utakmicom, a nahvalili su i igru naše reprezentacije.

"Treba nam restart – Sokolovi bez krila, Prosinečki bez ideje", kaže naslov na portalu Lob sport. "Veliko ništa! Tako se može opisati igra crnogorskog tima u Maksimiru. Jest Hrvatska napravila čudo na posljednja dva Mundijala, lider joj je jedini igrač s ex-yu prostora koji je osvojio Zlatnu loptu, apsolutni su favoriti naše kvalifikacijske grupe, nije sramota od takvog rivala izgubiti, nismo možda ništa više ni očekivali, ali jesmo da ćemo makar uspjeti u određenim momentima meča stati na loptu, zaprijetiti, šutnuti na gol...", stoji u tekstu.

"Uplašeni i zbunjeni "sokoli" ni da zaprijete klasi "vatrenih": Hrvatska u laganom ritmu "odradila" Crnu Goru", pišu Vijesti.me. "Kraj utakmice i kraj muka Crne Gore - bio je to prvi meč "sokola" i Hrvatske u povijesti, ali ujedno i jedan od najlošijih naše selekcije ikada", stoji u izvještaju.

Vrlo je lako zamisliti da je ovo bila posljednja utakmica Roberta Prosinečkog na klupi Crne Gore.

