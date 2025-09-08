Evo kakva je atmosfera ispred Maksimira uoči dvoboja s Crnom Gorom

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BIT ĆE VATRENO /

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak navečer na Maksimiru igra protiv Crne Gore koju s klupe vodi legendarni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki.

Vatreni u ovaj dvoboj ulaze kao veliki favoriti, a tri boda očekuju i navijači s kojima je porazgovarala ekipa RTL Danas.

Utakmica na maksimirskom stadionu počinje u 20.45 sati, a Hrvatska želi nastaviti savršeni ritam. Kvalifikacije su otvorene gostujućom pobjedom 7-0 protiv Gibraltara, a potom je uslijedilo domaće slavlje 5-1 protiv Češke i u petak pobjeda 1-0 kod Farskih otoka.

