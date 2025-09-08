Počela je škola, ali ovi podaci baš zabrinjavaju: To je veličina grada Varaždina!

SVE NAS JE MANJE /

U Hrvatskoj je, prema procjeni Ministarstva obrazovanja za ovu godinu - nešto manje od 445 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola. U odnosu na prije 10 godina, u našoj zemlji je gotovo 45 tisuća učenika manje. A to je veličina grada Varaždina, čak i nešto više od toga.

Podatak je to koji svakako brine, baš kao i pad broja stanovnika u našoj zemlji. Manje je i prvašića. Ove godine prvi put u školske klupe sjeda njih oko 36 tisuća.

Prije samo 10 godina, bilo ih je gotovo 6 tisuća više. Tada je u prvi razred krenulo njih gotovo 42 tisuće. Ali raste broj škola. U posljednjem desetljeću tako imamo 32-ije osnovne i srednje škole više.

Istodobno, opada broj učenika po razredima. Davno su bila vremena kada je u učionici sjedilo po 30-ero i više vršnjaka. Razredi su sada prepolovljeni. 15 do 16 učenika u prosjeku ide u jedan razred. A prije deset godina u razredu je u prosjeku bilo više od 18 učenika.

A njih poučava manje od 49 tisuća učitelja, nastavnika i profesora. Njihov broj raste i više ih je oko tisuću i 100 u odnosu na podatke Ministarstva znanosti iz 2018. godine. Više pogledajte u prilogu.