Vladimira nije oduševio prvi dan škole: 'Ustao sam u 6.40...'

Počela je nova školska godina za gotovo 445 tisuća učenika. Među njima je 36 tisuća prvašića, koji su prvi put sjeli u školske klupe.

"Ja sam ustao oko 6.40 sati", rekao je Vladimir Perković, učenik 6. razreda OŠ Brda. Ali na pitanje je li jedva dočekao da počne škola, odlučno je rekao:

"Ne!", i objasnio da ne želi da počne škola jer će biti još teže za učiti.

Vito Kuzmić, učenik 1. razreda OŠ Pavleka Miškine iz Zagreba kaže da je mislio da je prvi razred - treći.

Ja sam mislio da je prvi treći razred, a ne prvi.

"Ja sam mislio da je tako jer sam znao samo od tri do 10", objasnio je.

"20 godina radim, ovo mi je ne znam koja već generacija u školi. Imam predivno iskustvo s djecom i nikad nema problema s djecom kada roditelji surađuju. Veselim se novoj suradnji s roditeljima i divnoj djeci", rekla je učiteljica OŠ Pavleka Miškine Sandra Huzjak.