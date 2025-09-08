Stručnjak za sigurnost otkrio kako prepoznati piramidalnu shemu: 'Ovo su znakovi da je nešto sumnjivo'

Urušila se takozvana piramidalna shema čime su brojni Hrvati izgubili novac. Riječ je o aplikaciji Xuex, a iz policije su građane pozvali na oprez.

Sudeći po dosadašnjoj praksi u ovakvim slučajevima, svi koji su sudjelovali u ovoj piramidi sada su na meti novih prevara jer će im se početi javljati svi koji navodno mogu vratiti njihov novac.

Što mogu prevareni?

Razgovarali smo s Alenom Delićem, zamjenikom predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti i pitali kako je uopće moguće da se dogodi ovako masovna prevara.

"S obzirom na to da u školama imamo koliko-toliku informatičku pismenost, a nemamo financijsku ni sigurnosnu pismenost, mislim da je vrijeme da se prestanemo čuditi ovakvim stvarima i da se svi kao društvo pokrenemo, razgovaramo o ovome i napokon nešto naučimo", poručuje naš sugovornik.

Stručnjak za sigurnost ističe da prevarene osobe ne mogu napraviti pretjerano puno. "Da bi obranili sebe trebaju ne nasjedati na potencijalne zahtjeve da im netko pomogne, vrati novac, da imaju dodatna ulaganja, da će im se nešto vratiti. Moraju prijaviti svoje slučajeve nadležnim institucijama, prije svega policiji. Ako su imali neke dodatne sumnjive transakcije i u svoje banke. Nakon toga, moraju samo čekati", kaže Delić.

Prvi signali

Odvjetnik Rafael Krešić za RTL Danas kaže da su im šanse male i da su sudjelovali na ilegalnom tržištu. "Ovdje se radi o kompleksnim sustavima. Jedino što potencijalno nekoga može vezati s ovim je trag novca koji ovdje nije toliko jednostavan. Jako ovisi o međunarodnim institucijama, međunarodnoj suradnji i ne možemo očekivati nešto što će se desiti preko noći. Ovo nije klasična pojedinačna prevara - puno je kompleksnije naravi", upozorava Alen Delić.

Pitali smo kako prepoznati sličnu prevaru i koji su njeni prvi signali. "Mnogi će reći, kad to gledamo nakon svega i sa strane, da je bilo sto različitih znakova. Rekao bih da je u ovakvim sličnim prevarama, posebno ako govorimo o kriptu gdje se kroz kripto ljudima čini da je nešto drugačije nego standardno. Ako imamo zahtjev da novac dajemo jednim putem, komuniciramo drugim, isplatu dobivamo trećim, da koristimo platforme i mrežne stranice potpuno drugačije od svega prethodnog trebali bi nam biti znakovi da je nešto sumnjivo", zaključuje Delić.