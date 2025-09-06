Pukla piramidalna shema u Hrvatskoj: Građani su preko noći izgubili tisuće eura

"Stabilan prinos od 1 posto uz vaš početni ulog od 1000 eura, dva signala dnevno i novci samo sjedaju na Revolut nakon toga", glasila je poruka koju su dobili brojni Slavonci proteklih tjedana i nakon toga se odlučili na ulaganje.

Izostavljena je ključna informacija kako do svog zarađenog novca možete tek nakon 52 dana. I uistinu brojni koji su na vrijeme ušli u ovu piramidalnu shemu putem platforme XUEX, a u organizacije EG Investment Group, uspjeli su izvući svoje novce i zaraditi i više nego dvostruko, piše SiB.

Prevareni i bez novaca

No, brojni drugi koji su se nalazili u Telegram grupama kroz koje su komunicirali s platformom, sinoć su shvatili kako su prevareni i kako su ostali bez svog novca.

"Razumijem da će svi osjećati tjeskobu, razočarenje i zabrinutost kada čuju ove vijesti. Zapravo, više od ikog drugog želim da se ovaj problem brzo riješi. U protekla dva dana aktivno sam tražio rješenja za sve, posjećivao relevantne ljude i pomno pratio tržišne trendove kako bih pronašao protumjere", napisao je administrator koji se u grupi zove "profesor".

O svemu ovome je prije par dana na društvenim mrežama progovorio i Toni Milun, matematičar, kao i profesor s osječkog FERIT-a Miljenko Švarcmajer, ali su od brojnih naišli na poruge kako je shema sto posto ispravna i kako nema prevare.

'Na ovakve prijevare nasjedaju oni koji ne vjeruju bankama ni državi'

“Prevare su sve češće, a evo još jedna. Dobio sam nekoliko upita u vezi XEUX i EG grupe. Garantiraju udvostručenje uloga u manje od dva mjeseca. Na ovakve stvari najčešće nasjedaju oni koji ne vjeruju ni bankama (pa drže novac doma) ni državi (ne ulažu u narodne obveznice ni trezorske zapise) ni u ulaganje u fondove (kažu: sve su to prevare).

I onda odjednom povjeruju da danas mogu uložiti 1000 eura i za dva mjeseca povući 2000 eura. To su pročitali na oglasu na internetu ili dobili poruku nepoznate osobe koja im se javila preko Facebooka. Ljudi, budite oprezni. Ne postoji legalno ulaganje koje garantira udvostručavanje dobiti u par mjeseci”, napisao je Milun.

Uvjerljiva schema, ali poznata svijetu

"Znam da svaki član koji se odluči pridružiti EG Investment Group želi poboljšati svoje živote i postići financijsku slobodu kroz ulaganje. Stoga, kako bih svima omogućio da nastave zarađivati dok je XU burza u reviziji, odlučio sam svima preporučiti projekt trgovanja devizama", stoji u nastavku u grupi i ključno je prepoznati kako se radi o još jednoj shemi prevare.

Schema je bila uvjerljiva, ali i poznata u svijetu. Nedavno su u Albaniji prevarene tisuće ljudi. Oni koji su dobivali novce u grupu, stavljali su screenshotove svojih dobitaka, nagrade u obliku plaćanja računa u restoranima i slično, a sve s ciljem širenja riječi o platformi koja je bujala sve dok nije pukla.

"Bilo je lijepo dok je trajalo, a znali smo da neće dugo", rekao je jedan član ove platforme koji je uspio zaraditi.

Za veća ulaganja moralo se, kako bi sve izgledalo čim uvjerljivije, tražiti posebna odobrenja od organizatora.

Sinoć je sve puklo

"Večeras je pukla piramida zvana EG Invest/Xuex u kojoj je na žalost sudjelovao tisuće Hrvata sa prosječnim ulaganjem od oko 1000 dolara. Dugo sam upozoravao na ovaj scam a čak me ni meni bliske osobe nisu htjele slušati jer su bili uvjereni da su otkrili način sigurne zarade. Ovo je uigrana shema koja se odvija po mnogim državama (npr. u Indoneziji su se zvali Luex).

Ovakav način scama je davno dokumentiran, potječe iz Kine i naziva se sha zhu pan odnosno klanje svinja. Sljedeća faza ovog scama je – oštećenima će se početi javljati stručnjaci koji će im za naknadu obećati povrat izgubljenih sredstava. Molim vas da ne nasjedate bar na ovu fazu!”, napisao je Miljenko Švarcmajer na Facebooku.

Nažalost, još jednom se pokazalo kako brza i laka zarada ne postoji i kako je često ono što zvuči predobro nažalost lažno. U ovom trenutku ključno je nasjesti na novi model "igre" i ne uložiti novce, a građani koji su oštećeni sigurno će se javljati policiji koja će teško pronaći počinitelje i vratiti novce oštećenima.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa sa zagrebačkim taksistima? Iz policije se izjasnili o slučaju prevarene turistkinje