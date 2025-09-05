Šok u Zagrebu: 50-godišnji Andrija dobio nalog za mobilizaciju!

Zagrepčaninu Andriji je prije nekoliko dana uručen nalog za mobilizaciju s potpisom Civilne zaštite.

Kao "mobilizacijsko zborište", kako se navodi u pozivu, naveden je Rekreacijsko-sportski centar Jarun, točnije Otok hrvatske mladeži, a vježba je zakazana za 20. i 21. rujna, piše Jutarnji list.

Kaže, bliži se 50. godini i nije mu bilo ni na kraj pameti da će ga netko zvati za ikakvu mobilizaciju. Vojsku nikada nije služio, no odradio je civilnu službu.

"U nalogu ne piše niti hoćemo li prenoćiti na Jarunu ili ne, ali zato jasno navode da ako se ne odazovem na poziv ili ne opravdam izostanak u 24 sata otkad sam se trebao odazvati mogu biti kažnjen za prekršaj po članku 90. Zakona o sustavu civilne zaštite", prepričao je.

A ta kazna, jasno piše u spomenutom zakonu, iznosi od 130 do 1320 eura i zapast će sve one koji se bez opravdanog razloga ne odazovu na poziv nadležnog tijela ili odbiju sudjelovati u provođenju mjera civilne zaštite od dana mobilizacije do primitka zapovijedi o demobilizaciji.

Iz Grada Zagreba odgovarili su kako su, "prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, obveznici sve osobe u dobi od 18 do 65 godina koje imaju hrvatsko državljanstvo, državljanstvo neke od zemalja europskog gospodarskog prostora, stalni boravak ako dolaze iz trećih zemalja ili reguliran status ako su bez državljanstva".

"Oni se upisuju u evidenciju obveznika civilne zaštite na razini svojih gradova i općina. Zakon se primjenjuje jednako na sve, bez obzira na spol. Iznimke su trudnice, roditelji male djece, osobe s invaliditetom ili trajno nesposobne za rad, vojni i policijski službenici ili profesionalni pripadnici žurnih službi", naveli su

Planom vježbi civilne zaštite Grada Zagreba za 2025. godinu, otkrivaju, predviđene su dvije vježbe. Prva je već održana, a druga je zakazana za 20. i 21. rujna na Jarunu, na Otoku hrvatske mladeži. Za nju je izdano 3240 naloga za mobilizaciju, njihov je glavni cilj povećati spremnost i učinkovitost sustava u Zagrebu, dodali su za kraj.

