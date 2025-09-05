Nižu se reakcije na Milanovićev nenajavljeni dolazak: 'Zanimljivo, a ubrzo će opet postati desničar'

Ministar obrane Ivan Anušić ne vidi ništa sporno u dolasku predsjednika Republike Zorana Milanovića na Festival alternative i ljevice FALIŠ, koji je uzburkao javnost i dio braniteljske zajednice.

Anušić smatra da Milanović ima pravo posjetiti bilo koji festival u Hrvatskoj i u njegovom nenajavljenom dolasku na FALIŠ ne vidi ništa problematično.

"Njegov odlazak na taj festival je legitiman i kao takav on može naravno biti prisutan na tom i na drugom festivalu ili manifestaciji. To je njegova odluka, kako politička, tako i osobna, poručio je Anušić.

Mostov Nikola Grmoja s druge je strane prozvao Milanovića i njegove poteze koji, kako kaže, nisu pošteni prema hrvatskim građanima.

"Zanimljivo je da Milanović dolazi tu, a za nekoliko mjeseci, ako bude oportuno, vrlo vjerojatno će postati ponovno desničar", smatra Grmoja.

Kontroverze oko festivala

Govoreći o festivalu koji se održava u Šibeniku uz javne mjere sigurnosti, kazao je da to nije lijevi festival, ali da je Hrvatskoj potrebna zdrava ljevica koja će brinuti o radništvu.

"Ovdje nema govora o borbi za radnička prava, ali ima govora o tome da se dekonstruira i dovodi u pitanje Domovinski rat, da su svi jednako krivi. To je ona famozna koncepcija "tko nas, bre, zavadi", dodao je.

Milanović se nenajavljeno pojavio u Šibeniku na drugoj večeri festivala, a publika ga je dočekala ogromnim pljeskom. Nakon što je FALIŠ otvoren u srijedu navečer bez ijednog ekscesa na tvrđavi Barone, program se druge večeri preselio na Malu ložu, a među posjetiteljima u prvim redovima je Milanović koji je stigao na predstavljanje knjige "Sutjeska: bitka svih bitaka" autora Šimuna Cimermana.

Dio hrvatskih branitelja pobunio se protiv festivala, a problematičnim vide to što se FALIŠ financira javnim novcem, kao i njegove teme koje, prema njima, vrijeđaju ugled i dostojanstvo Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.

Šibenski su se ratni veterani usprotivili održavanju festivala i zatražili prestanak financiranja. Najavili su i mogući dolazak na FALIŠ, po uzoru na nedavne prosvjede veterana protiv festivala "Nosi se" u Benkovcu, međutim njegovo otvaranje je prošlo bez incidenata i protuprosvjeda.

POGLEDAJTE VIDEO: Branitelj protiv zabrana progovorio za Direkt: 'Umjetnost sama po sebi provocira'