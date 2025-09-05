Ozlijeđeno mladunče dupina luta oko Lastova, veterinari bespomoćni: 'Ako ga spasimo, osuđen je na propast'

Ozlijeđeno mladunče glavatog dupina već danima pliva oko Lastova, a odvojen od majčinog mlijeka ima malo šanse da preživi.

Prizori ozlijeđenog dupina pojavili su se sredinom tjedna i šokirali turiste i lokalno stanovništvo. U međuvremenu je na teren izašao veterinar koji ga je pregledao s kopna i apelirao na javnost da ne uznemiravaju životinju.

Viđen je više puta, a na snimkama onih koji su ga uočili u moru čini se da za repom vuče nešto popu mreže ili konopa.

"Ozlijeđena je od propelera, ima na sebi ozljede u paralelnim crtama, dosta plitko, što ne bi trebalo biti pogibeljno. No, veći je problem od tih ozljeda što se mladunče u tom trenutku odvojilo od majke, jer ono još sisa! Otišla je u glavnu luku, tu je usmjerena i nažalost ne ide na bolje", ističe za Morski.hr prof. dr. sc. Đuro Huber kojem se čini da se životinji postupno stanje pogoršava.

Zaštićena vrsta

Jedina šansa da se oporavi, kaže, je da i nađe majku. Vjeruje se da je mladunče staro možda godinu dana.

Glavati dupin može narasti do četiri metra u dužinu i težiti između 300 i 500 kilograma. Prepoznatljiv je po tupoj glavi bez rostruma i tamnoj boji tijela na kojoj se vremenom nakupljaju blijedi ožiljci. U Jadranu ima međunarodni status zaštite i sve vrste dupina u hrvatskim vodama su zakonom strogo zaštićene.

Veterinar iz Parka prirode Lastovsko otočje dr. Gojko Antica poručuje da je životinja divlja i da se ne može pregledati. S kopna su tek uočili da je životinja ozlijeđena po glavi, tijelu i sa strane.

"Pokušali smo ga hraniti, ali nažalost ne reagira niti prima mlijeko ni hranu. To je mlada životinja bez čopora, obitelji i nekoga tko će ga učiti hranjenju i životu. Nema mu neke pomoći od nas. Ne smijemo ga uznemiravati, jer je zaštićena vrsta", upozorava veterinar.

Delfin je zasad stabilno, ali ne jede. Stručnjaci se slažu da su ovakvi slučajevi rijetki, a i ova vrsta dupina je rjeđa u ovome dijelu Jadrana.

"Teoretski da uspijemo i uloviti životinju i spasimo je, ona je osakaćena jer nije u čoporu, naviknut će se na ljude i njezina vrsta je neće prihvatiti. Spašavanjem od ljudske strane, osuđena je na propast. Jedino je može spasiti to da joj se pojavi majka", zaključuje Antica.

