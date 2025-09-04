Hoće li ovo izazvati reakciju branitelja? Pogledajte gdje se Milanović pojavio bez ikakve najave

Šibenski Festival alternative i ljevice FALIŠ jedna je od najvrućijih tema u Hrvatskoj. Jučer je otvorenje festivala prošlo bez ikakvih zamjerki, a da je ‘in' mjesto potvrdilo se i drugog dana festivala kada ga je sasvim neočekivano i bez ikakve najave posjetio predsjednik Republike Zoran Milanović.

On je stigao na prepunu šibensku Malu ložu na koju je festival 'spustio' s tvrđave Baropne gdje je održana prva večer. Njegov dolazak uoči početka programa, publika FALIŠ-a na Trgu pape Ivana Pavla II. dočekala je s odobrenjem i ogromnim pljeskom.

Milanović je zauzeo mjesto u prvom redu uz Branka Sekulića, programskog direktora FALIŠ-a i Orsata Miljenića, predstojnika predsjednikova ureda.

Prilikom dolaska, publika je glasnim pljeskom srdačno pozdravila Milanovića. Predsjednik Hrvatske stigao je na festival kako bi popratio predstavljanje knjige "Sutjeska: bitka svih bitaka", autora Šimuna Cimermana.

Podsjetimo, festival Fališ u Šibeniku pokušalo je zabraniti 12 braniteljskih udruga. Predstavljanje knjige o Srebrenici i bici na Sutjesci, razgovori o sudbini spomenika NOB-ai predavanje o nacionalizmu, rasprave o ulozi televizije u vrijeme rata i životu migranata u Hrvatskoj. To su neke od stvari na programu festivala kojeg su branitelji htjeli zabraniti.

Proteklih dana održavali su se dugi sastanci i s braniteljima i organizatorima, i od strane policije i Grada Šibenika kako bi sve prošlo po najboljem redu.

Braniteljima navodno smeta financiranje FALIŠ-a javnim novcem kao i teme koje, prema njima, vrijeđaju ugled i dostojanstvo kako njih tako i Hrvatske. Izgledno je da je u Šibeniku ipak veća masa podržavatelja FALIŠ-a i tema koja se obrađuju u okviru festivala koji u nastavku večeri donosi još i okrugli stol: „Revolucionarna memorija - obnova i zaštita“ uz sudjelovanje Ljubomira Babića, Aide Murtić i Mate Rupića te razgovor “Verbalni plotuni: smrt najavljuje televizija“ uz Mirjanu Rakić i Emira Imamovića Pirkea.

