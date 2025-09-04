ODUSTALI SU /

Bolt Food u Hrvatsku je stigao u svibnju 2020. godine

4.9.2025.
15:16
Korisnici u Hrvatskoj od 6. listopada putem aplikacije Bolt Food više neće moći naručivati hranu.

Iako je kompanija odlučila povući svoju uslugu dostave hrane, neće u potpunosti otići s tržišta već će nastaviti s vožnjama na zahtjev i najmom električnih romobila. 

"Bolt u Hrvatskoj nastavlja s radom - ostajemo tržišni lider u uslugama vožnje na zahtjev i najmu električnih romobila. Naravno, i dalje ćeš moći naručivati vožnje i koristiti električne romobile putem Bolt aplikacije", stoji u Boltovom priopćenju.

Podsjetimo, Bolt Food u Hrvatsku je stigao u svibnju 2020. godine, najprije u Zagrebu, a potom su uslugu proširili na druge gradove.  

Popularna aplikacija za dostavu hrane odlazi iz Hrvatske: Objavili datum kada se gase