Korisnici u Hrvatskoj od 6. listopada putem aplikacije Bolt Food više neće moći naručivati hranu.

Iako je kompanija odlučila povući svoju uslugu dostave hrane, neće u potpunosti otići s tržišta već će nastaviti s vožnjama na zahtjev i najmom električnih romobila.

"Bolt u Hrvatskoj nastavlja s radom - ostajemo tržišni lider u uslugama vožnje na zahtjev i najmu električnih romobila. Naravno, i dalje ćeš moći naručivati vožnje i koristiti električne romobile putem Bolt aplikacije", stoji u Boltovom priopćenju.

Podsjetimo, Bolt Food u Hrvatsku je stigao u svibnju 2020. godine, najprije u Zagrebu, a potom su uslugu proširili na druge gradove.

