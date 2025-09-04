Policija u redovnoj kontroli na A6 naišla na sumnjiv ruksak u autobusu: Vlasnik odmah uhićen

Putnici u autobusu A6 kod naplatne postaje Kikovica svjedočili su u ponedjeljak poslijepodne akciji u kojoj je policijski službeni pas kod muškarca (23) otkrio više od 13.5 kilograma droge. U uhićenju su sudjelovali policajci carinici iz Službe za mobilne jedinice Rijeka, javlja Policijska uprava primorsko-goranska.

Foto: Pu Primorsko-goranska

Droga je bila skrivena u naprtnjači, a 23-godišnjak je otkriven prilikom redovnog nadzora zbog mogućih sumnji u krijumčarenje droga. U tom pregledu sudjelovali su i psi za detekciju droga koji su svoj posao dobro obavili, ispostavilo se da je riječ o gotovo 13,5 kilograma amfetamina, tzv. speeda i pola kilograma MDMA, popularno zvane ecstasy (više od tisuću tableta).

Foto: Pu Primorsko-goranska

Osumnjičeni 23-godišnjak odmah je uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje u kojem je utvrđeno da je drogu namjeravao preprodati na području Primorsko-goranske i drugih županija. Protiv optuženog podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Foto: Pu Primorsko-goranska

POGLEDAJTE VIDEO: Pohlepni taksisti doveli do izmjene zakona: Vlada uvodi gornju granicu cijene za usluge