Ličanka snimila bliski susret s medvjedom: Ovako izgleda kad vam zvijer stane na put

Nakon što je prošle godine u šumi na Velebitu imala bliski susret s medvjedom, Ličanka Ana Borovac ponovno je, u društvu kolege Josipa Tićca, naišla na medvjeda u prirodnom okruženju, piše Lika Club.

I ovoga puta uspjela je kamerom zabilježiti trenutak kada se životinja pojavila u njihovoj neposrednoj blizini. "Godinu dana nakon, isti ljudi, drugi medvjedi.

Medvjeđa obitelj par stotina metara od Crkve sv. Mateja u Širokoj Kuli, cestom za Nikšiće. Između Klenovca i Lipove Glavice", zapisala je Ana.

Bliski susret ličke vrste

Godinu dana ranije, u šumama Velebita Ana Borovac je u istom društvu imala susret ličkim medvjedom. "Tile mlati ispred mene, pri čemu mi u jednom trenutku neverbalnim načinom komunikacije pokušava dat’ do znanja da se u kršu ispred nas nešto kreće, što ja, logično, ne kužim, do momenta u kojemu u neposrednoj blizini nas trči medo, koji bježi na Tilin urlik.

Moja jedina reakcija je pokušaj paljenja kamere i razočaranost činjenicom da ga vidim prvi put u prirodnom okruženju i da ga ne stignem fotkat…Trenutak kasnije, osjećaj razočaranosti se pretvara u adrenalin, tupi i teški koraci se primiču iz istog smjera, još jedan je tu! Kamera spremna, straha nema, napokon! Bože, hvala ti", napisala je Borovac, prenosi Lika club.

POGLEDAJTE VIDEO: Potraga za medvjedom kod Senja: Klopka je postavljena, ali ju medo izbjegava