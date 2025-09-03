Jergović kod Milanovića nakon prijetećih grafita. Pozirali uz kavu, detalj pored predsjednika upada u oči

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je u svom Uredu na Pantovčaku Miljenka Jergovića, novinara i pisca koji se prošloga tjedna našao na meti vandala kada su mu na zgradi u kojoj živi ispisali uvredljive grafite i prijetnje.

Milanović je podijelio da je razgovor dobro prošao i da je književnik u Uredu predsjednika "dobrodošao". U objavi na društvenim mrežama podijelio je i fotografiju susreta, pa se referirao na uvredljiv grafit upućen Jergoviću i apelirao na više dijaloga i tolerancije različitosti u društvu.

"Ali, književnik ko književnik, Miljenko će vjerojatno i taj razgovor iskoristiti kao crticu za stvaranje neke nove spisateljske građe, pa ćemo čitati i drugu stranu priče. A to i jest suština razgovora (kakvih nam u Hrvatskoj nedostaje): slušati - i čuti! - što drugi, pa i drugačiji od nas, imaju za reći. Nakon kolovoških noći, stigli su rujanski dani, pa neka dijalog i tolerancija različitosti istinski postanu pravila hrvatskog društva", poručio je Milanović u objavi na društvenim mrežama.

Prijetnje i osude

Na fotografijama se vidi da je dvojac popio kavu, a ispred Milanovića je na stolu knjiga naziva "1983.-romaneskni manevri" koju potpisuje Miljenko Jergović. Djelo je to koje donosi 33 priče koje se čitaju kao direktan prijenos jedne mirnodopske godine i koje je predstavio početkom ovoga tjedna.

Jergović je prošloga tjedna objavio fotografiju grafita ispisanog na zgradi u kojoj živi, a na kojem je pisalo: "Jedne kolovoške noći, Miljenko neće dobro proći. Naša država, naša pravila".

Poručio je da prijetnje shvaća jako ozbiljno, ali da policiji neće podnijeti prijavu jer nema vremena, a ni povjerenja u policiju kada su ovakvi slučajevi u pitanju.

Nekoliko dana kasnije, u Novom Zagrebu osvanuo je novi prijeteći grafit, između ostaloga usmjeren i prema saborskoj zastupnici Daliji Orešković, koja je pružila podršku Jergoviću.

"Sarajevo ispod Trebevića. Povedite Dalilu i četnika Jergovića", pisalo je na grafitu.

Prijetnje upućene Jergoviću osudilo je Hrvatsko novinarsko društvo, Društvo hrvatskih književnika, a osuda je u konačnici stigla i iz Banskih dvora.

