Snimke iz ulice užasa, ovo je suprug nestale žene: 'Oni su bili noćne ptice'

Jake policijske snage, forenzičari, krim policajci, HGSS-ovci s potražnim psom - svi su jutros opsjedali ulici u osječkom prigradskom naselju Tenja u kojem se, prema još nepotvrđenim informacijama, dogodilo monstruozan zločin.

Podsjetimo, navodno su u septičkoj jami jedne obiteljske kuće pronađeni ostaci tijela. U kući su živjeli suprug i žena, a njezin nestanak prijavljen je 2. kolovoza.

Policija je pred kuću stigla još u srijedu uvečer, tijekom noći pred njom je ostalo policijsko vozilo i policija ju je nadzirala, da bi se jutros pojavile dodatne policijske snage. Stiglo je i specijalizirano vozilo koje se koristi u slučajevima forenzike, u zrak je podignut i dron te je očito da se pretražuje šire područje.

Kuća je mjesto užasnog zločina?

Sumnja se da je kuća moguće mjesto užasnog zločina, no policija je sad potvrdila samo da se provodi kriminalističko istraživanje.

Već ranije smo objavili kako susjedi navode da su supružnici bili povučeni, da se nisu družili s mještanima, ali da su ih pozdravljali kad bi šetali pse naseljem.

Mjesto je u potpunom šoku, tako i Dušanka koja živi nedaleko od njihove kuće. "Oni su bili noćne ptice, noću bi šetali kerove, a danju se nisu vidjeli. Što su radili - ne znamo", rekla je Dušanka za RTL Danas.

Susjeda Rada za RTL Danas rekla je da su više puta čuli galamu: "Navodno su se stalno svađali, bila je droga u pitanju... drogirali su se."

