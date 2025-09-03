ISTRAGA TRAJE /

Smrt u Dalmaciji: Mladić pao s krova hotela! Neslužbeno se doznaje što je prethodilo užasu

Navodno je riječ o 22-godišnjem strancu

3.9.2025.
12:13
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Policija i druge službe intervenirale su u Tisnom gdje je u hotelu Black Pearl, kako neslužbeno doznaje Večernji list, preminuo 22-godišnji stranac. Prema neslužbenim informacijama, u hotelu je bio s više osoba te je pao s krova

Malo prije podnevna završen je očevid na tijelu preminulog, kriminalističko istraživanje i dalje u tijeku. Neslužbeno - muškarac je hodao s balkona na balkon.

