Ministar poljoprivrede na sastanku s lovcima, na pomolu su važne izmjene Zakona

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u utorak je održao sastanak s novoizabranim predsjednikom Hrvatskog lovačkog saveza Matom Čičkom s kojim je, uz ostalo, razgovarao o izradi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, kojima se uređuju i ključna područja sprječavanje šteta od divljači i davanje prava lova.

Sastanku su, navodi se u priopćenju Ministarstva poljoprivrede, prisustvovali i državni tajnik Marinko Beljo te tajnik Saveza Hrvoje Kukas uz dopredsjednike i članove Izvršnog odbora.

"Primjenom važećeg Zakona o lovstvu uočeni su određeni izazovi u njegovoj praktičnoj primjeni, posebice kada je u pitanju provođenje mjera sprečavanja šteta od divljači, kao i odgovornost za istu štetu", naveo je ministar Vlajčić, istaknuvši i da je potpisan Ugovor o izravnoj dodijeli financijskih sredstava za štete od divljači na vozilima do prosinca 2025., u mjesečnom iznosu od 1.325.000 eura.

Razvoj ruralnih područja

Osim navedenih izmjena i dopuna, Zakonom se želi staviti naglasak na potrebe lokalne zajednice, odnosno razvoj ruralnih područja. Izmjene i dopune Zakona o lovstvu su u tijeku, nakon čega slijedi savjetovanje s javnošću u okviru postupka njegovog donošenja.

Sastanak je, stoji u priopćenju, zaključen u pozitivnom tonu uz dogovor o daljnjoj suradnji i kontinuiranoj komunikaciji s ciljem unapređenja lovstva u Hrvatskoj.

