Vukovi u Lici ponovo napravili krvavi pir, stočari u šoku: 'Šteta je nekih 8-9 tisuća eura'

Na krajnjem jugu Like vukovi su ponovno napravili krvavi pir. Kroz 24 sata nekoliko su puta napali krave na ograđenom pašnjaku i stočarima nanijeli veliku štetu. Uzgajivači su očajni jer se napadi događaju svaki tjedan, a često ne mogu pronaći ni sve potrebne dijelove životinja kako bi dobili nadoknadu štete.

Nakon što su dva dana lutale planinom prestrašene napadom vukova ove krave vraćaju se svome krdu i mukanjem se pozdravljaju.

"Ova je baš juničica naklana između buta. Već se počelo inficirati, počeli su i crvi", kaže stočar iz Zrmanja Vrela Anto Mrkonja. "Ostatak krda od 70-ak krava ne jede jer je još u strahu napada vukova koji su se dogodili prekjučer. Zaklano je dvoje teladi, dvi krave su naklane, pet teladi naklano i dvoje teladi mi je nestalo. Ukupno 11 komada. Ugrubo šteta je nekih 8-9 iljada eura", kaže.

Anto krave uzgaja s bratom Zoranom i zadnjih 6 godina njihove obitelji žive od toga, a u tom periodu vukovi su im odnijeli oko 120 goveda! Uz zaklane životinje računaju i one čije ozlijede na prvi pogled ne izgledaju preteške.

"Najvjerojatnije, iz iskustva dosadašnjeg, da će se u roku od 3-4 dana to inficirat, zagnojiti i najvjerojatnije da će uginuti. Mušice napljuju, odradi svoje i infekcija. Da li je zub pogan ili nešto u tom zubu njegovom ima da one jednostavno moraju uginuti", kaže Zoran Mrkonja i pokazuje kako druge krave njuškama tješe ozlijeđene. "Jednostavno osjete prisutnost vuka na njoj. Ko da joj potporu neku daju i suosjećaju sa njom jer je naklana... Ližu joj rane."

Malo stoke, zvijeri sve više

U malom i pustom selu na području između Knina i Gračaca malo je još stoke ostalo, ali je divljih zvijeri sve više. Vukovi su više puta napadali stoku na pašnjacima i usred bijela dana, a kamerom, koju su vlasnici postavili uz ogradu ovog pašnjaka, snimljeni su i medvjedi. S njima, doduše, još uvijek nisu imali probema.

Vuk je strogo zaštićena vrsta, pa država za nadoknadu štete daje od 700 do 1700 eura ovisno o starosti teleta ili krave. Stočari poručuju kako to ne odražava tržišnu vrijednost njihove stoke, ali da se do naknada teško dolazi.

"Isplaćuju se ako nađete sve po PS-u. Meni su odbijene od zadnje tri što je bilo, odbijene dvije (Zašto, što je bio razlog?) Razlog je bio da nije bilo ušne markice. A bilo je sve ostalo. I truplo, i sve živo", kaže stočar Anto, a tajnik Lovačkog saveza Zadarske županije Roko Pavić to pojašnjava: "Načelo vuka ili bilo koje druge divlje životinje da će najprije odgrizati ono što je najlakše. To su ti ekstremiteti, pa dolazi do ispadanja markice i teško je pronaći u samom jednom habitatu."

Osim stočara, štete na lovnoj divljači u lovištima imaju i lovci. "Štete od vuka su kod nas konstantne. Najveće zabilježene štete, to jest kulminacija šteta, kreće negdje kraj 9., početak 10. mjeseca što je i normalno. Početak zime, spremanje za zimu i skladištenje hranidbenih tvari", kaže Pavić, pa je realno u idućem periodu očekivati i više napada.

Dok traje prebrojavanje i službeno nije poznato kolika je trenutno populacija vukova u Hrvatskoj, lovci napominju da je zadnji akcijski plan za vuka istekao još prije 10 godina.