Dalmatinski stočari čekaju odštetu: 'Obećali kule i gradove, a od toga ništa'

Mjesec i pol dana od pojave bedrenice u dalmatinskoj zagori, novih uginuća stoke nema, no veterinari su i dalje na terenu. Dok provode preventivno cijepljenje stočari se pitaju kada će im i koliku odštetu isplatiti država. Ako je suditi po slučaju iz Lonjskog polja mogli bi se načekati.

Iako novih uginuća stoke na području dalmatinske zagore nema već neko vrijeme, u bedreničkom distriktu život se još nije vratio na staro.

Podno Svilaje, Krešine krave i danas su na ispaši, ali u strogo kontroliranim uvjetima. Radijus kretanja im je ograničen, a kontakt s drugim životinjama strogo zabranjen.

"Za sad kod mene od cijepljenja ja nisan ima nikakvih problema, nisan ima ništa tako da je to, ja sam za sada zadovoljan. Još jedino nek nam oslobode to da možemo prodavat telad i kupovat. Recimo meni je bik uginuo ja nemam sad bika, ja ne mogu kupit bika sad dok se ova situacija ne smiri", rekao je Krešo Milković iz Gornje Maovice.

Dopusnice iz ministarstva teško će im pomoći

Od cijepljenja posljednje životinje u njegovom stadu prošla su tri tjedna. Točno onoliko koliko je životinji potrebno za stvaranje imuniteta na bedrenicu. No i dopusnica koje će izdati ministarstvo, tvrdi Jure iz Maovica, teško će im pomoći.

"To je sad pitanje šta ćemo mi teško kome moć prodat naš domaći proizvod, naše domaće tele. Ljudi slabije i zovu i sve radi cile nastale situacije", kazao je Jure Turudić.

Država je obećala pomoć, kao i njihovim kolegama u Lonjskom polju koji su isti problem imali prije tri godine. Kako nam kažu dalmatinski stočari, u tri godine čekanja još im nije isplaćen ni cent.

"Nama su isto obećali, u deveti misec da ćemo se moć, kada će bit otvoren natječaj za to. Ja u to čisto sumnjam, neće od toga biti ništa, samo nek nam puste da možemo prodavat svoj proizvod i to je to", nadodao je Turudić.

Stočari će dobiti državnu naknadu

Kako doznajemo iz Ministarstva poljoprivrede po uginulom grlu stočari će od države dobiti naknadu od 1500 do 1700 eura. Neslužbeno doznajemo da se to odnosi i na stočare iz Lonjskog polja koji odštetu čekaju već treću godinu. Kako tvrdi gradonačelnik Vrlike, sve kreće od ove jeseni.

"Oni će dobit neka sredstva za izgubljenu dobit, dobit će sredstva za svako uginulo grlo, ali će ta sredstva morat vratit u obnovu stočnog fonda. Znači sva sredstva će morat vratit, broj stoke će morat bit onakav prije epidemije", kazao je Jure Plazonić, gradonačelnik Vrlike.

Prema podacima Hrvatskog veterinarskog instituta do prošlog petka, od ukupno zaprimljena 204 uzorka uginule stoke na bedrenicu pozitivno je 109 uzoraka. 98 goveda, dvije koze, sedam ovaca, jedno lane i jedan magarac.

Procijepljenost veća od 50 posto

Pozitivne životinje su sa šireg područja grada Vrlike, općine Civljane, općine Biskupija, grada Drniša, općine Ružić, grada Kijeva, te općina Muć i Hrvace.

Za državu je to sitan zalogaj, kažu dalmatinski stočari, a za njih odskočna daska za budućnost. No puno je još nejasnoća.

"Ako sad ne nadomirimo ova grla šta su uginula, ako ih ne nadomirimo šta će biti sa poticajima. Oni su obećali kule, gradove, a oće li biti od toga šta ili neće bit ja tu… vrime će pokazat. A ja se nadam, ja se nadam", za kraj je komentirao Milković.

Doznajemo da je ukupna Procijepljenost u Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji trenutačno veća od 50 posto