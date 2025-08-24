Jedan od junaka koji je spasio turiste u Cavtatu: 'Kad sam ugledao njegove uplašene oči...'

Nevjerojatna snimka spašavanja dvoje francuskih turista u Cavtatu! Usred velikih valova htjeli su se snimati za društvene mreže. No, silina mora ih je odgurnula prema stijenama.

Tragediju je spriječio trojac koji je bez razmišljanja uskočio u pomoć. S njima je razgovarala reporterka RTL-a Danas.

Ovih deset sekundi za dvojicu tinejdžera moglo je biti kobno. Pokušali su se držati za ogradu, ali su ih valovi odgurnuli prema stijenama. U pomoć su odmah priskočili iz hotela.

"Čim smo dobili informaciju da je dvoje djece i dva mladića u moru, odmah smo došli do plaže Jug i vidjeli da je vrijeme ekstremno kao što je bilo cijeli dan. Ja sam skočio prema drugom momku koji je imao kolut, ali se jako držao. Ja sam mu pomogao držati se za taj kolut dok nije došao Antonio Lang", rekao je Luko Radović, zamjenik direktora hotela Croatia u Cavtatu.

'Normalna reakcija - što brže pomoći unesrećenima'

Antonio kaže nije odmah bio svjestan, ali je bez oklijevanja priskočio u pomoć s jet skijem.

"Normalna reakcija - što brže pomoći unesrećenima. Tek kasnije kad smo došli tamo kad sam vidio tog momka kad su se zagrlili i plakali s roditeljima, onda ti u glavu dođe šta se sve događa. Kad smo se iskrcali bilo je dosta ljudi koji su pljeskali", objasnio je Antonio Lang, voditelj Vodenih sportova Cavtat.

Luko kaže bili su 45 minuta u moru dok ih nisu izvukli.

"Naravno da je ogroman strah. Pogotovo kad sam bio s momkom dolje. Kad vidiš njegove oči, kad vidiš kako čeljade zapomaže u strahu. Kad vidiš brda vode koja se valjaju prema tebi. Naravno da postoji strah, ali kako kažu stisneš zube i ideš dalje", nadodao je Radović.

Sličnim situacijama već su svjedočili.

"Nije ovo prvi put. Nekad se dogodi u godinu dana, prošle godine smo neke cure spašavali", komentirao je Lang.

Prvi je u pomoć turistima priskočio Asmir koji je zbog ozljede i posjekotina na bolovanju.

'Kloniti se takvih plaža i takvog vremena i otići na sigurno mjesto'

"Ljudi nisu svjesni opasnosti mora i po takvom vremenu treba slušati uputstva spasioca i znakove na plaži. Primjerice ovdje smo imali crvenu zastavu tijekom ovog slučaja. Znači kloniti se takvih plaža i takvog vremena i otići na sigurno mjesto", kazao je spasioc Tomislav Hader.

Video koji je snimala prijateljica Francuza na društvenim mrežama je podijelio i načelnik Općine Konavle. Hrabri trojac će predložiti za nagradu.

"Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović. Treba njihova imena naglasiti danas više puta. Trojac je to koji je bez oklijevanja pošao u olujno more za mladim turistima koji su podcijenili snagu prirode na južnoj strani Hotela Croatie i u nevjerojatno opasnim uvjetima vidjeli priliku za dobru snimku", komentirao je Božo Lasić, načelnik Općine Konavle.

Spašeni turisti su nakon svega, kaže Luko, bili ganuti.

"Pola sata smo razgovarali s njima. Osjeća se zahvalnost. Ja sam u jednom momentu rekao momku: „Mi smo tebi pomogli, sad je na tebi da ti drugima pomažeš isto kao što smo i mi tebi", kazao je Radović.

Učinili bi to i ponovno, ali upozoravaju sve da nikad ne podcjenjuju snagu prirode.