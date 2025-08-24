DAN NEOVISNOSTI /

Plenković čestitao Ukrajini, Papa molio za njih na misi: 'Gospodine podari mir zemlji'

Dan neovisnosti Ukrajini je, uz mnoge europske lidere,  čestitao i premijer Andrej Plenković. U objavi na X-u dodao je da Hrvatska podržava Ukrajinu, njezin teritorijalni integritet i borbu za slobodu. Hrvatski narod je s vama i uz vas, zaključio je objavu Plenković.

Na nedjeljnoj općoj audijenciji na trgu svetog Petra u Vatikanu Ukrajini je čestitao i papa Lav XIV. te molio za mir u toj zemlji. 

Više pogledajte u prilogu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
24.8.2025.
17:04
RTL Danas
UkrajinaDan NeovisnostiPapa Lav Xiv.Rat UkrajiniAndrej Plenković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx