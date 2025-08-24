Plenković čestitao Ukrajini, Papa molio za njih na misi: 'Gospodine podari mir zemlji'

DAN NEOVISNOSTI /

Dan neovisnosti Ukrajini je, uz mnoge europske lidere, čestitao i premijer Andrej Plenković. U objavi na X-u dodao je da Hrvatska podržava Ukrajinu, njezin teritorijalni integritet i borbu za slobodu. Hrvatski narod je s vama i uz vas, zaključio je objavu Plenković.

Na nedjeljnoj općoj audijenciji na trgu svetog Petra u Vatikanu Ukrajini je čestitao i papa Lav XIV. te molio za mir u toj zemlji.

