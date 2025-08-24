Više ih se vraća nego odlazi na more, no splitska luka ruši rekorde: Evo što se događa

NIJE GOTOVO /

Turistička sezona se bliži kraju. Više je onih koji se vraćaju - nego stižu na more. Put prema srednjodalmatinskim otocima danas je izgledao mirnije nego proteklih tjedana. Za razliku od uobičajenih gužvi na prilazu splitskoj trajektnoj luci, ovaj vikend gužvi gotovo da i nema – što posebno veseli turiste koji godišnje odmore radije planiraju krajem kolovoza i u rujnu.

Melany iz Njemačke otkriva zašto baš sada najviše uživa u svom odmoru: „Uživamo ovaj put jer nema toliko puno ljudi, nije previše vruće i da baš uživamo. Bio je gust promet ali bilo je u redu. Za Split je to u redu.“

I dok je dolazak na otoke jednostavniji nego ranije, povratak s godišnjeg odmora donosi očekivani pritisak. Samo kroz splitsku trajektnu luku ovog će vikenda proći oko 73 tisuće putnika i više od 17 tisuća vozila.

Voditeljica agencije Jadrolinija Split, Jelena Ivulić, ističe kako se promet pokušava maksimalno rasteretiti: „Imamo veliku gužvu u Supetru, tako da smo za sada imali i tri dodatne linije, što je naravno dobro došlo i za luku Split da se to što prije kako mi kažemo raščisti.“ Iako trajektni promet bilježi slične brojke kao i prošle godine, splitska zračna luka nastavlja svojim tempom rasta. Više doznajte u priči Rade Županovića.