Je li Hrvatska sigurna od krivotvorenih lijekova? Ova kupovina nosi najviše rizika

LJEKARNICI OTVORENO O PROBLEMU /

Gotovo svaki drugi lijek koji se prodaje putem interneta je krivotvoren, procjenjuje to Svjetska zdravstvena organizacija. Problem je izraženiji u zemljama trećeg svijeta, ali ni Zapad nije iznimka.

Najviše se traže, a potom i krivotvore popularni lijekovi za mršavljenje. Izgledaju autentično, ali se pri isporuci lako uoče pravopisne greške ili netočni podaci o sastojcima. Oglasi koji nude “čudesna rješenja” obmanjuju građane, ali mogu imati životno opasne posljedice.

Iz Hrvatske ljekarničke komore upozoravaju da lijekovi koji se nude izvan ljekarni mogu ozbiljno ugroziti zdravlje. "Ranije su to bili lijekovi za erektilnu disfunkciju, danas su to lijekovi za mršavljanje. Kod nas nemamo u ljekarnama ni negdje drugdje zaplijenjene te lijekove koji su krivotvoreni, ali po iskustvu Nijemaca i Austrijanaca posljednjih godina znamo da je riječ o modernim lijekovima za mršavljenje koje liječnici ne žele propisati jer nema indikacije", kazala je Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

Hrvatska je sigurna od krivotvorenih lijekova, tvrdi direktorica Hrvatske organizacije za provjeru autentičnosti lijekova, Milka Kosanović pojašnjava kako sustav provjere funkcionira u praksi i zašto je rizik u legalnom lancu nabave minimalan.

„Lijekovi koji se nalaze na policama u ljekarnama prošli su niz provjera. Samo na godišnjoj razini u Hrvatskoj čak 120 milijuna pakiranja lijekova prođe kroz neku vrstu provjere“, istaknula je na početku, ističe Kosanović. Više doznajte u prilogu Leone Šiljeg.