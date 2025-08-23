Medo pleše lambadu, ali u nedostatku partnerice, poslužilo je drvo, i to više njih

URNEBESNA SNIMKA /

S Velebita stiže rijetka snimka najveće divlje zvijeri u Hrvatskoj. Nacionalni park na svojim je društvenim mrežama podijelio nesvakidašnji prizor simpatičnog medvjeda i tako oduševio pratitelje.

Zaredali su se komentari na pokrete koji podsjećaju na ples lambadu, ali ponašanje ovog mevjeda potpuno je uobičajeno. Očito ga je nešto pošteno svrbjelo, pa je pomoć tražio od stabla do stabla, a tako i obilježio teritorij. Snimka lovačkim kamerama nastala je u svibnju, a mogućnost da ih sretnete na jednoj od planinarskih staza Sjevernog Velebita kažu nam iz Parka je minimalna, jer se medvjedi klone tih puteva.