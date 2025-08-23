URNEBESNA SNIMKA /

Medo pleše lambadu, ali u nedostatku partnerice, poslužilo je drvo, i to više njih

S Velebita stiže rijetka snimka najveće divlje zvijeri u Hrvatskoj. Nacionalni park na svojim je društvenim mrežama podijelio nesvakidašnji prizor simpatičnog medvjeda i tako oduševio pratitelje.

Zaredali su se komentari na pokrete koji podsjećaju na ples lambadu, ali ponašanje ovog mevjeda potpuno je uobičajeno. Očito ga je nešto pošteno svrbjelo, pa je pomoć tražio od stabla do stabla, a tako i obilježio teritorij. Snimka lovačkim kamerama nastala je u svibnju, a mogućnost da ih sretnete na jednoj od planinarskih staza Sjevernog Velebita kažu nam iz Parka je minimalna, jer se medvjedi klone tih puteva.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
23.8.2025.
21:59
danas.hr
MedvjedNacionalni ParSnimkaPles
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx