Špancirfest u punom jeku: U baroknom gradu više od 600 programa i posebni gosti iz Koreje

Koncerti, ulične predstave, radionice i neobični performansi obilježit će idućih deset dana, a o programu i očekivanjima govorila je direktorica Turističke zajednice Varaždina, Jelena Toth. Već prvog dana publika je mogla uživati u nastupima uličnih plesača, a festivalski kalendar donosi bogatu ponudu sadržaja.

"Ovo je samo jedan od naših uličnih performansa koje smo pripremili za sve posjetitelje tijekom sljedećih 10 dana. Očekuje nas više od 80 uličnih show-ova, a dvadesetak vrsnih uličnih zabavljača stižu iz Portugala, Nizozemske, Belgije, Španjolske, Italije, Njemačke, Francuske i Mađarske. Povrh toga pripremili smo još 550 različitih programa, od čega 250 glazbenih", ističe Toth.

Ovogodišnji festival donosi i posebnu glazbenu poslasticu – prvi nastup dvaju korejskih bendova u Hrvatskoj. „Čast i zadovoljstvo nam je da prvi puta na Špancirfestu, ali i prvi puta u Hrvatskoj, nastupaju dva korejska benda – YB i Rolling Quartz, uz gosta Dinu Jelusića. Sve to u sklopu međunarodne suradnje. Doista se veselimo tom programu.“ Više doznajte u priči Maje Lipovščak Garvanović.