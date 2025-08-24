Kraj kolovoza donio rasterećenje, ali još se ruše rekordi: 'Tri smo dodatne linije uveli'

Turistička sezona se bliži kraju. Više je onih koji se vraćaju - nego stižu na more. Put prema srednjodalmatinskim otocima danas je izgledao mirnije nego proteklih tjedana. Za razliku od uobičajenih gužvi na prilazu splitskoj trajektnoj luci, ovaj vikend gužvi gotovo da i nema – što posebno veseli turiste koji godišnje odmore radije planiraju krajem kolovoza i u rujnu.

Melany iz Njemačke otkriva zašto baš sada najviše uživa u svom odmoru: „Uživamo ovaj put jer nema toliko puno ljudi, nije previše vruće i da baš uživamo. Bio je gust promet ali bilo je u redu. Za Split je to u redu.“

I dok je dolazak na otoke jednostavniji nego ranije, povratak s godišnjeg odmora donosi očekivani pritisak. Samo kroz splitsku trajektnu luku ovog će vikenda proći oko 73 tisuće putnika i više od 17 tisuća vozila.

Voditeljica agencije Jadrolinija Split, Jelena Ivulić, ističe kako se promet pokušava maksimalno rasteretiti: „Imamo veliku gužvu u Supetru, tako da smo za sada imali i tri dodatne linije, što je naravno dobro došlo i za luku Split da se to što prije kako mi kažemo raščisti.“ Iako trajektni promet bilježi slične brojke kao i prošle godine, splitska zračna luka nastavlja svojim tempom rasta.

Rekordan promet u zračnoj luci

Zračna luka Sveti Jeronim ovog vikenda ugostit će 210 zrakoplova s oko 54 tisuće putnika. Mate Melvan, voditelj Službe prihvata i otpreme, objašnjava trend:

„Možemo kazati da je već uočeno da je avio promet u porastu. Mi smo sedam posto za prvih sedam mjeseci šta je izuzetno dobar rezultat. Trend se nastavlja, kolovoz prati između 3 i 4 posto, velika je baza a mi očekujemo da ćemo negdje doći do kraja kolovoza na 750 tisuća.“

Ako se ovakav razvoj nastavi, do kraja godine luka Sveti Jeronim mogla bi oboriti rekord i ostvariti više od 3,8 milijuna putnika.

Zašto Hrvatska i dalje privlači milijune turista, najbolje govore njihovi dojmovi. Riku iz Finske kaže: „Mi smo upravo stigli, ali čuli smo puno lijepih stvari o Hrvatskoj. Prekrasno more, kristalno čista voda, fantastično vrijeme, dobri ljudi, dobra hrana i prekrasni teniski tereni. Nadamo se da ćemo se vratiti brzo.“

Ni Rebeca iz Rumunjske nije krila oduševljenje. „Preporučit ću svima da posjete Hrvatsku. Definitivno je predivno mjesto, puno ljudi, turista…a more, vrijeme? Kada smo došli tu padala je kiša, ali nakon toga je bilo dobro. Ne prevruće, ne prehladno, a i obilazak otoka, to je bila prava stvar.“

Od početka godine do 20. kolovoza Hrvatsku je posjetilo 15,5 milijuna turista koji su ostvarili 79,2 milijuna noćenja, što predstavlja porast od jedan posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. A sudeći prema trenutnoj slici na cestama, moru i u zraku – prava sezona još traje, a posezona tek počinje. Samo da posluži vrijeme.