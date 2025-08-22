Kada party pođe po zlu: Pripremao roštilj pa izazvao požar

Priprema roštilja u Ražinama kraj Šibenika gotovo je završila vrlo loše. Kako je jutros izvijestila policija, 54-godišnjak prilikom pripremanja izazvao požar te je došlo je do nekontroliranog širenja požara koji je zahvatio površinu od 50 metara kvadratnih.

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad muškarcem zbog dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

"Tijekom jučerašnjeg dana osumnjičeni je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku", izvijestili su iz PU šibensko-kninske.

